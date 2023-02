En la Premier League no paran las noticias referidas al mercado de pases. Y tal como sucedió en las últimas semanas, quien nuevamente está involucrado en el movimiento de los jugadores es el Chelsea. Pero esta vez, el equipo que pertenece a Todd Boehly no trascendió por gestiones para incorporar, sino al haber definido la salida de uno de sus integrantes.

Se trata de Christian Pulisic quien no seguirá en The Blues, por lo que el Newcastle, conforme a un reporte de Football Insider, aparece como la principal alternativa para que el estadounidense permanezca en la Premier League, dado que The Magpies se mostraron interesados en adquirir sus servicios en el libro de pases de enero último.

''Fuentes con conocimiento de la situación del joven de 24 años han revelado que Pulisic ha llegado al "final del camino" en Stamford Bridge y es probable que salga a fin de temporada. Se cree que no hay planes para abrir conversaciones de contrato con el internacional de los Estados Unidos'', reportó el medio de comunicación anteriormente citado.

Asimismo, remarca que el ''contrato actual expirará en junio de 2024'' y que Christian Pulisic, quien llegó al Chelsea en 2019 procedente del Borussia Dortmund a cambio de 50 millones de libras, ''era uno de los principales objetivos de Newcastle para la ventana de mitad de temporada y permanece en su lista para el verano''.