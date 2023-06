Antony habló por primera vez sobre la denuncia por violencia intrafamiliar, lesiones corporales y amenaza interpuesta por su ex novia, la DJ e influencer Gabriela Cavallin, en su contra. El extremo brasileño de Manchester United recurrió a sus redes sociales para defenderse de esta acusación.

A comienzos de junio, trascendió la denuncia que hizo Cavallin contra Antony en un caso registrado por la Comisaría 5ª de la Mujer en Tatuapé, Zona Este de São Paulo. En los últimos días, también apareció la propia influencer en la televisión brasileña para dar detalles de lo que fueron sus días al lado del actual jugador de Manchester United.

Cavallin asegura que Antony la agredió en cuatro oportunidades durante su noviazgo. Los hechos tuvieron lugar en Amsterdam, Manchester y también en Brasil. La DJ también reveló que una de las agresiones se dio cuando ella estaba embarazada del jugador y, por la cual, luego, sufrió un aborto.

Antony se defiende: “Fui acusado falsamente”

Antony, quien viene de jugar 44 partidos en su primera temporada en Manchester United, recurrió a un mensaje en sus historias de Instagram para romper el silencio sobre la acusación de Gabriela Cavallin. El extremo niega todos los hechos de parte de su ex pareja. “Me gustaría hablar públicamente por primera vez desde que fui acusado falsamente de agresión“, aseguró.

“Guardé silencio hasta este momento para que nada interfiriera con el proceso de investigación, pero durante todos estos días mi familia y yo sufrimos en silencio. Aunque nací y crecí en una comunidad muy necesitada, nunca había pasado por una situación similar a esta, en la que una acusación falsa de agresión llevó a un juicio público previo e injusto por parte de algunos“, sentenció.

Y apuntó: “Una vez cerrada la investigación, se probará mi inocencia, teniendo la certeza de que prevalecerá la justicia y el daño causado inicialmente a mi imagen quedará en el pasado. Gracias por los innumerables mensajes de apoyo recibidos durante este momento tan difícil“.

“No soy la primera mujer que lo denuncia por agresión”

Luego de que trascendieron las palabras de Antony, su ex pareja, Gabriela Cavallin se manifestó también en redes sociales. Medios brasileños mostraron un comentario de la DJ a una publicación sobre este mensaje que dejó el jugador de Manchester United.

“Sería extraño que él se responsabilizara de las agresiones, ¿no? No soy la primera mujer que lo denuncia por agresión. Pero soy la que va hasta el final y la que no se quedará callada ni medirá esfuerzos para hacerlo pagar por lo que me hizo. Contra hechos y pruebas, no hay justificación“, dijo.