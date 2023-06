El espeluznante relato de la ex novia de Antony tras la denuncia: "Pensé que me iba a morir"

La situación se complica para Antony, actual futbolista de Manchester United y la selección de Brasil. Es que su ex novia, la DJ e influencer Gabriela Cavallin, rompió el silencio en la televisión de su país luego de trascender la denuncia por violencia que hizo en contra del jugador. Reveló oscuros detalles de la relación que tenían entre sí durante su noviazgo y el daño que le hizo física y psicológicamente.

Antony fue denunciado por Cavallin hace algunos días por violencia intrafamiliar, lesiones corporales y amenazas, de acuerdo al escrito registrado en la Comisaría 5ª de la Mujer en Tatuapé, Zona Este de São Paulo. Desde aquel entonces y hasta el momento, Manchester United, club para el que juega el futbolista de 23 años, no se manifestó hasta el momento.

Por lo pronto, en las últimas horas, trascendieron las primeras declaraciones públicas de Cavallin. Habló para el programa No Domingo Espetacular (Record TV) donde reveló el “calvario” que le tocó vivir al lado de Antony. “Era mi mejor sueño y luego se convirtió en mi peor pesadilla“, resumió.

El crudo relato de Gabriela Cavallin contra Antony

Respecto a las agresiones de Antony, contó: “Me agarró por los dos brazos, me tiró sobre la cama y se tiró encima mío. Cuando hizo eso mi prótesis de silicona se dislocó, provocándome tal dificultad para respirar que parecía que me iba a morir“. La DJ brasileña aseguró que necesitó más de 40 puntos en el interior de su pecho debido a este hecho.

Otro episodio fuerte que reveló se dio cuando se quiso ir de la casa de Antony y él se transformó. “Rompió mi maleta, tomó mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el móvil, no me dejaba ir. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Yo lo llamo cautiverio privado. Sólo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que lo borrara todo“, reveló.

Cavallin también aseguró que una de las agresiones de Antony fue cuando ella tenía un embarazo de tres meses. Sin embargo, sufrió un aborto que la destrozó psicológicamente. “Tuve un parto de 30 horas y ahí terminó. Fue la tristeza más grande de mi vida“, aseguró la influencer.

Ahora quiere que se haga justicia. “Voy con un abogado, con una medida de protección y con las pruebas. Si es necesario, voy tras los testigos (…). Voy a Inglaterra a denunciarlo por agresión, omisión de ayuda, encarcelamiento ilegal, maltrato psicológico y por todo lo que me hizo“, sentenció.