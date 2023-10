Karim Benzema recibe una fuerte acusación de parte del gobierno de Francia. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, acusó en una entrevista por televisión al delantero del Al Ittihad de Arabia Saudita de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes, considerado un grupo terrorista por el país europeo.

Darmanin habló en CNews sobre el conflicto que sacude al mundo entre Israel, la organización Hamás y Palestina. No obstante, en una parte de la entrevista, mencionó al ex delantero de Real Madrid y la selección de Francia y aseguró que tiene vínculos con una organización terrorista.

“El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes“, dijo Darmanin. Las declaraciones han dado la vuelta al mundo, sobre todo en medio de una crítica situación en la Franja de Gaza por el conflicto con Israel, Palestina y la Organización Hamás.

Precisamente, el delantero francés se manifestó al respecto, aunque dejó una declaración, por la cual desató la polémica en Europa. “Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños“, manifestó el jugador de 35 años en la red social X (Twitter).

Esta muestra de apoyo de Benzema ha sido tomada por muchos como un apoyo hacia el lado palestino y no hacia el lado israelí, precisamente porque no los mencionó en su mensaje. A partir de esto, se desató la polémica y una de las voces más fuertes en contra del jugador francés fue el ex arquero de nacionalidad israelí Dudu Aouate, recordado por jugar en España en equipos como Mallorca y el Deportivo La Coruña. Le dijo a Karim “eres un hijo de p***” en cinco idiomas diferentes.

