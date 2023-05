Un verdadero temporal azotó a gran parte de la República Argentina durante este fin de semana, y en Formosa no fue la excepción. Sin embargo, eso no impidió que se juegue el clásico regional, San Martín de Formosa vs Sol de América, por el Federal A.

El partido, válido por el Grupo D del Federal A, tuvo lugar en la noche de domingo, y más allá de los jugadores, los protagonistas fueron la lluvia y el barrial que se formó en la cancha.

Con transmisión de la TV Pública, ni el temporal pudo con la pasión por el fútbol y por vivir uno de los clásicos más destacados del norte del país. El alma de potrero salió a flor de piel para completar el partido.

Al final, San Martin consiguió el triunfo por 2 a 0, que le permite ascender hasta el cuarto puesto de la tabla, mientras que Sol de América se quedó a tres del líder del grupo, Gimnasia y Tiro de Salta.