En las últimas horas se dio el gran fichaje de la LigaPro y se confirmó que Jefferson Intriago finalmente será nuevo jugador de Barcelona SC. El volante ecuatoriano estuvo todo el mercado de fichajes “coqueteando” con Liga de Quito, y ahora aterrizó en su rival.

Intriago fue campeón con Liga de Quito y uno de los fichajes que más interesó para el medio campo en esta temporada. Sin embargo, el jugador ecuatoriano sorprendió a todos con esta llegada al ‘Ídolo’. Además, en Barcelona SC ganaría un sueldo muy menor a lo que se llevaba en México.

¿Cuál sería el sueldo de Jefferson Intriago en Barcelona SC?

En Mazatlán, Jefferson Intriago estaba ganando un salario mensual superior a los 30 mil dólares. Mientras que, en Barcelona SC el jugador se llevaría un salario de entre 10 mil y 15 mil dólares. Estos vienen siendo los sueldos que se pagan en el club en 2026.

Jefferson Intriago es nuevo jugador de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Ahora Intriago, en Barcelona SC, es uno de los jugadores que más promete para la mitad de la cancha y cambiar el juego del equipo de César Farías. En las próximas horas se daría la llegada de Intriago a Ecuador para que juegue en LigaPro. No llegaría para el duelo de Copa Libertadores.

Los números de Jefferson Intriago en la temporada 2025

ver también Mientras el equipo de Barcelona SC cuesta 16 millones, esto es lo que vale el nuevo equipo de Emelec

Jefferson Intriago jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias. El jugador pasaba por un proceso de salida de Mazatlán tras varios años en México y por eso casi no jugó en la temporada anterior. Por lo cual, en Ecuador, de nuevo, tendrá que adaptarse.

Publicidad

Publicidad

Jefferson Intriago fue campeón con Liga de Quito

En la temporada 2018, Jefferson Intriago logró el campeonato de la LigaPro, siendo el único título en su carrera. En ese momento, se convirtió en uno de los jugadores más importantes para LDU y por eso estaban buscando su regreso para el 2026.

Encuesta¿Cómo le irá a Jefferson Intriago en Barcelona SC? ¿Cómo le irá a Jefferson Intriago en Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

En síntesis

Jefferson Intriago es nuevo fichaje de Barcelona SC tras su paso por el Mazatlán.

es nuevo fichaje de tras su paso por el Mazatlán. El volante percibirá un sueldo mensual entre 10.000 y 15.000 dólares en el club.

y dólares en el club. Intriago disputó 18 partidos en la temporada 2025 antes de regresar al fútbol ecuatoriano.

Publicidad