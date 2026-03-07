Este sábado 7 de marzo de 2026 se enfrentan por el Clásico del Astillero, Barcelona SC contra Emelec. Los amarillos llegan a este encuentro tras el empate en Copa Libertadores, mientras los azules apenas están jugando el segundo partido de la temporada.

No obstante, pese a sus realidades diferentes, ambos equipos quieren ganar este partido que ya marca un termómetro de lo que será la temporada para los dos equipos. En LigaPro, Barcelona SC tiene 3 puntos, mientras que Emelec está con una sanción de -2 puntos.

Encuesta¿Qué equipo gana? ¿Qué equipo gana? Ya votaron 0 personas