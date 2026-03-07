Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS: Barcelona SC vs Emelec por la fecha 3 de la LigaPro en el Clásico del Astillero vía Zapping Sports

Barcelona SC vs Emelec. El minuto a minuto EN VIVO del Clásico del Astillero.

Por Jose Cedeño Mendoza

El minuto a minuto de Barcelona SC vs Emelec por la LigaPro
© Imago/ @CSEmelec/ Edit BVEl minuto a minuto de Barcelona SC vs Emelec por la LigaPro

Este sábado 7 de marzo de 2026 se enfrentan por el Clásico del Astillero, Barcelona SC contra Emelec. Los amarillos llegan a este encuentro tras el empate en Copa Libertadores, mientras los azules apenas están jugando el segundo partido de la temporada.

No obstante, pese a sus realidades diferentes, ambos equipos quieren ganar este partido que ya marca un termómetro de lo que será la temporada para los dos equipos. En LigaPro, Barcelona SC tiene 3 puntos, mientras que Emelec está con una sanción de -2 puntos.

¡Última hora! Emelec confirma un fichaje a horas del Clásico del Astillero

¡Última hora! Emelec confirma un fichaje a horas del Clásico del Astillero

Emelec tiene un nuevo fichaje

Para este clásico del Astillero, Emelec ya tiene un nuevo fichaje habilitado. 

¡BARCELONA SC VS EMELEC EN VIVO!

¡Buenas tardes! Inicia el minuto a minuto de Bolavip Global para el partido de Barcelona SC contra Emelec por el Clásico del Astillero.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
