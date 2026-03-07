“Recién conoce el fútbol…” La hinchada de Emelec explota tras el Clásico del Astillero

Este sábado 7 de marzo de 2026 se jugó el primer Clásico del Astillero y Barcelona SC volvió a vencer a Emelec. Ante esta nueva derrota, la hinchada se fue contra el que consideran el máximo responsable de este durísimo resultado en comienzo de la temporada.

La hinchada de Emelec señaló en redes sociales a Vicente Sánchez. El DT de Emelec salió con una línea de 3 y con dos volantes de corte. Por lo cual, en el segundo tiempo cuando hizo cambios y dejó fuera a Miller y Pizzini, se complicó toda la creatividad.

Ante este resultado, los hinchas cuestionaron al DT: “Pero Vicente Sánchez está verde también, hasta más que sus dirigidos, está recién conociendo el fútbol ecuatoriano y su plantel“. “A ver si Vicente Sánchez deja de hacer cojudeses“. “Vicente Sánchez ya debe dejar de inventar”, fueron algunos comentarios.

Es el segundo partido oficial de Vicente Sánchez en Emelec, por lo cual, aún es muy pronto para hablar de presiones en el club azul. No obstante, ya desde la directiva le habían avisado que esperan un equipo más propositivo en cancha y con mejor juego.

Vicente Sánchez ya empieza a quedar obligado en un Emelec que no pudo jugar partidos amistosos y a esta altura de la temporada y del mes, apenas está disputando su segundo encuentro de la temporada. De ahí que, sea complicado aún una idea de juego.

¿Hasta cuándo tiene contrato Vicente Sánchez con Emelec?

Vicente Sánchez tiene contrato con Emelec hasta mediados de 2027. El DT azul cuenta con un contrato largo y aún con confianza para seguir cambiando el momento del club. Además, él tiene la decisión final en cada salida o continuidad de los jugadores.

Los comentarios de los hinchas en redes sociales con Vicente Sánchez

Así fueron los comentarios de los hinchas contra el DT:

Los comentarios de los hinchas. (Captura de pantalla)

