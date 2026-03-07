Es tendencia:
VIDEO | Jean Pierre Arroyo Vernaza sufre una terrible y escalofriante lesión en Independiente del Valle

Arroyo Vernaza se fue lesionado de gravedad en el partido de Independiente del Valle.

Por Jose Cedeño Mendoza

La grave lesión de Arroyo Vernaza
© Captura de Pantalla/ Edit BVLa grave lesión de Arroyo Vernaza

Jean Pierre Arroyo Vernaza acaba de sufrir una de las lesiones más graves y escalofriantes del fútbol ecuatoriano, tras una durísima e imprudente entrada de Bryan Negro. Literalmente el jugador de Mushuc Runa “quebró” al joven talento de IDV.

La escalofriante lesión de Arroyo Vernaza

El atacante de Independiente del Valle se iba a buscar el gol con su gran velocidad cuando Negro le entró terriblemente abajo. Inmediatamente se ve que el jugador sufrió una fractura en su pierna izquierda. La desesperación se apoderó de todos por ser una fractura expuesta.

Tweet placeholder

Todos los jugadores de Independiente del Valle se fueron por Negro a buscarlo tras la fuertísima entrada. El jugador tuvo que ser retirado en ambulancia, mientras los jugadores de IDV solo lo veían llorando algunos y otros sin poder creer lo que pasaba.

Negro se fue pidiendo disculpas a la hinchada, pero el jugador seguramente acabará recibiendo una grave sanción. Es lamentablemente la segunda fractura a jornada seguida que se registra en el fútbol ecuatoriano. Aunque esta imagen es una de la más grave de la historia.

Al final Independiente del Valle acabó ganando el partido, pero el resultado pasó a un segundo plano. Todo el plantel de Independiente del Valle acabó mandando mensajes a Vernaza y muy preocupado por el estado de su compañero.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras el triunfo de IDV y Barcelona SC en la LigaPro:

En síntesis:

  • Jean Pierre Arroyo Vernaza sufrió una fractura en su pierna izquierda por una entrada de Bryan Negro.
  • El jugador de Independiente del Valle fue retirado en ambulancia tras la lesión contra Mushuc Runa.
  • Esta es la segunda fractura registrada en el fútbol ecuatoriano a jornada seguida en 2026.
