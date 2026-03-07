Tras el Clásico del Astillero: Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Barcelona SC venció a Emelec en el Clásico del Astillero y con esto se mueve la tabla de posiciones. Puesto que, el ‘Ídolo’ sigue peleando en los primeros lugares, mientras que el ‘Bombillo’ se hunde en el último lugar. No obstante, hay un solo líder del campeonato.

Barcelona SC llegó al tercer posición con 6 puntos y está a 3 del líder. El ‘Ídolo’ lleva una buena campaña en la LigaPro, aunque solo ha ganado por la mínima sus dos partidos como local. Y el que terminó perdiendo también fue por el mínimo resultado.

Por otro lado, Emelec sigue en el último lugar en la tabla de posiciones. El ‘Bombillo’ tiene -2 puntos en la tabla de posiciones, por una sanción del campeonato. El club sigue sin sumar una victoria en el campeonato ecuatoriano y todavía no mejora su saldo negativo.

Independiente del Valle es el único líder de la LigaPro y será el único puntero del campeonato por toda la fecha. Puesto que, los ‘Rayados’ son los únicos con puntaje perfecto con 9 puntos y nadie lleva este ritmo en el comienzo del campeonato.

Liga de Quito también se viene sumando a la pelea por los primeros lugares del campeonato, aunque la derrota contra Macará en la fecha anterior sigue teniendo secuelas.

Los partidos que faltan de la fecha 3 de la LigaPro

Estos partidos faltan para terminar la fecha 3 de la LigaPro:

Aucas vs Macará a las 11H00

Macará vs Técnico Universitario a las 13H30

Universidad Católica vs Leones a las 16H00

Orense vs Manta a las 19H30