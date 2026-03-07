Independiente del Valle perdió a Guido Villar y ante esto sigue buscando arqueros para este 2026. Varios nombres vienen sonando para el club ecuatoriano, uno de los apuntados es Javier Burrai, y luego está otro que también pasó por la LigaPro.

De acuerdo a la información de ‘Wachito’ Sánchez, el otro arquero que interesa a Independiente del Valle es Ignacio De Arruabarrena, que estuvo en el fútbol ecuatoriano en 2025. Para esta temporada, nuevamente se fue al exterior, pero está abierta la posibilidad de volver a Ecuador.

En 2025, Ignacio De Arruabarrena terminó jugando más partidos de los esperados, puesto que, se acabó lesionando Contreras y por eso le tocó ser titular. Aunque fue muy cuestionado, el portero tuvo buenos partidos y dejó buenas sensaciones.

Se fue mal de Ecuador, puesto que, fue uno de de los jugadores que más reclamó a la directiva el pago de valores de dinero atrasado y que complicó el final de la temporada 2026. El jugador incluso advirtió que no iba a rebajarse el sueldo para este año.

Ignacio de Arruabarrena interesa a IDV. (Captura de pantalla)

Barcelona SC no renovó el contrato de De Arruabarrena y se dio una negociación también para evitar una demanda. El arquero no hizo pretemporada y se fue a Portugal donde acabó firmando un contrato hasta mediados de temporada. De ahí que, aumenten las expectativas de verlo en Ecuador.

Los números de De Arruabarrena en esta temporada

Ignacio de Arruabarrena comenzó esta temporada bien en Portugal, puesto que, ha disputado 8 partidos, tuvo minutos apenas llegó. El portero recibió 11 goles, pero dejó su arco en 0 en 3 oportunidades. Su valor de mercado es de apenas 1 millón de dólares.

