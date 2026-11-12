Guillermo Viscarra pidió no regresar al Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima con Bolivia

Alianza Lima es el exequipo de Guillermo Viscarra. Quien tendría que estar convocado en Bolivia, pero hizo un pedido para no regresar a Perú.

El amistoso internacional entre Perú y Bolivia de este viernes 13 de noviembre tendrá un condimento especial al disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, el duelo marcará la notable ausencia de un viejo conocido de la casa que tenía todos los boletos para volver a pisar el césped de La Victoria.

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Se trata de Guillermo Viscarra, arquero que defendió la camiseta de Alianza Lima hasta el pasado mes de julio y que hoy atraviesa un presente particular. Aunque su nombre es habitual en los llamados de la selección boliviana, una gestión personal de última hora cambió por completo los planes de su retorno al país.

Guillermo Viscarra celebrando goles de Alianza Lima. (Foto: X).

El pedido de Guillermo Viscarra antes del Perú vs. Bolivia

Según reveló el portal NotiBolivia, el guardameta se comunicó directamente con el entrenador Óscar Villegas para solicitar quedar fuera de esta fecha FIFA. El pedido no respondió a molestias físicas ni a una decisión técnica, sino a una prioridad estrictamente familiar en medio de su actual inactividad profesional.

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“Guillermo Viscarra, quien está sin equipo, pidió descansar para pasar estos meses con su familia”, detalló el citado medio boliviano sobre el presente de ‘Billy’. Esta pausa le permite recargar energías lejos de la alta competencia antes de definir el próximo destino de su carrera.

De esta manera, el experimentado portero evitó un reencuentro cargado de morbo con la hinchada blanquiazul en el recinto íntimo. Ante su ausencia en la delegación que ya trabaja en suelo peruano, el comando técnico altiplánico apostó por Carlos Lampe, Gerónimo Govea y Rodrigo Banegas para custodiar el arco visitante.

Los motivos de la salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima

La partida de Viscarra de La Victoria hace apenas unos meses dejó varios cabos sueltos y versiones encontradas sobre su abrupta desvinculación. Una de las hipótesis más fuertes señala que el guardameta no tenía intenciones de aceptar un rol secundario como suplente bajo el mando de Pablo Guede.

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No obstante, el factor reglamentario habría sido el verdadero detonante en las oficinas de Matute. La directiva blanquiazul necesitaba liberar con urgencia un cupo de extranjero para inscribir a un refuerzo cuya llegada ya estaba prácticamente cerrada.

Ese lugar estaba reservado para el defensor Nicolás Díaz, quien arribó a Lima pocos días después de confirmarse la salida del boliviano. Así, la partida de Viscarra terminó siendo una jugada obligada para abrirle paso al nuevo fichaje y cerrar su ciclo en el fútbol peruano.

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