Comisión Disciplinaria de la Liga 1 le da la peor noticia posible a Alianza Lima antes de los playoffs finales

Liga 1 toma una medida que podría complicar, la actualidad de Alianza Lima. A solo unas semanas de los playoffs, el fin de la temporada 2026.

La recta final del campeonato peruano suma tensión fuera de las canchas. A solo unas semanas de disputar los playoffs por el título de la Liga 1 2026, Alianza Lima quedó bajo el foco de las autoridades tras los serios incidentes reportados en el estadio Alejandro Villanueva.

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El proceso disciplinario abierto formalmente por la FPF apunta directamente a la dirigencia blanquiazul tras el tenso choque de la jornada 16. La resolución final podría complicar la logística y el trabajo del área deportiva íntima en pleno tramo decisivo de la temporada.

Los Navarro serán procesados por la Comisión Disciplinaria de Liga 1. (Foto: X).

La resolución oficial y los involucrados

La información dada a conocer por el periodista José Varela confirma que la Comisión Disciplinaria abrió un expediente formal tras revisar los informes arbitrales y del delegado de partido. La medida alcanza a los principales responsables del área de fútbol de la institución victoriana.

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Franco Navarro Monteiro: Director deportivo del club Alianza Lima.

Franco Navarro Mandayo: Gerente deportivo de la entidad blanquiazul.

¿Qué originó la apertura del expediente?

Los hechos ocurrieron en la zona de vestuarios de Matute luego del pitazo final ante Cienciano. Según detalla el informe del árbitro Sebastián Lozano, los directivos blanquiazules bajaron a zonas restringidas para increpar duramente al cuerpo técnico rival.

El incidente involucró directamente a Horacio Melgarejo, asistente técnico de Cienciano, quien previamente había sido expulsado tras protagonizar gestos provocativos hacia la tribuna local. Melgarejo también afronta un proceso disciplinario paralelo por incitar a la violencia e insultar a la afición en Alejandro Villanueva.

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El impacto real para Alianza Lima antes de los playoffs

Las especulaciones sobre posibles pérdidas de puntos o sanciones al plantel de jugadores han sido descartadas. Sin embargo, la noticia representa un fuerte dolor de cabeza institucional antes de definir el título nacional.

Sanciones administrativas y de acceso: De confirmarse las infracciones, ambos dirigentes se exponen a suspensiones de varios meses para ejercer funciones oficiales, multas económicas y la prohibición expresa de ingresar a los vestuarios o campo de juego durante los playoffs.

Sin perjuicio en la tabla: El aspecto deportivo del equipo en cancha se mantiene intacto. Alianza Lima disputará las finales con la totalidad de su plantel disponible, aunque con la directiva sancionada en las tribunas.

La FPF otorgó el plazo reglamentario a ambas partes para que presenten sus descargos antes de emitir un fallo definitivo.

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