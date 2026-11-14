Pedro Gallese respondió sobre su posible regreso a Alianza Lima: “Paciencia”

Luego de ser titular con Perú ante Bolivia en Matute, la palabra de Pedro Gallese fue muy importante para conocer lo que opina sobre su futuro más cercano cuando todavía pertenece a Deportivo Cali.

Luego del triunfo de Perú ante Bolivia por 2-0, muchos de los protagonistas nacionales dieron diversas declaraciones sobre cómo se dio el resultado y los aspectos en que deberán seguir mejorando para el futuro cercano. Además, algunos hablaron de otros temas y así fue cómo Pedro Gallese se animó a responder sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima.

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Fuente: Getty Images.

Así es. Frente a algunas informaciones de los últimos días en donde se pudo conocer que desde Alianza Lima estarían muy interesados en repatriar a Pedro Gallesde desde el fútbol colombiano, el mismo guardameta peruano habló al respecto y a la vez no quiso entrar en muchos detalles para no generar ningún tipo de promesa hacia los hinchas blanquiazules.

“Siempre es lindo jugar aquí. Yo todavía tengo un año más de contrato en Deportivo Cali. Ahorita me estoy concentrando en las finales con Deportivo Cali. Estamos en cuadrangulares. Entonces, sobre mi futuro, lo vamos a ver con paciencia. Vamos a verlo (sobre si le gustaría regresar a Alianza Lima)“; confesó Pedro Gallese en conversación con los medios en zona mixta de Matute.

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“Siempre es importante ganar. Desde que llegó el profe no mantuvimos el arco en 0, hoy se logró. Tengo 1 año más de contrato con D. Cali, lo de mi futuro lo vamos a ver con paciencia”



Pedro Gallese, jugador Selección Peruana



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La revancha que representaría el regreso de Pedro Gallese a Alianza Lima

La posibilidad de que Pedro Gallese pueda volver a Alianza Lima se mantiene latente. Si bien parece muy complicado que pueda ser pensando en la temporada 2027, quizá en un futuro cercano y cuando esté libre de contratos regrese al fútbol peruano en una especie de revancha futbolística por lo que sucedió durante la final nacional ante Deportivo Binacional en el 2019.

El ‘Pulpo’ jugó en Alianza Lima en dicha campaña y no pudo coronarse con el título nacional al perder en la definición con un Deportivo Binacional que hizo historia de la mano de Roberto Mosquera en la dirección técnica. El guardameta bicolor, hincha confeso de los colores blanquiazules, siempre expresó que volvería a Matute para salir campeón. Veremos cuándo sería esto.

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