Ignacio Lago, figura de Colón, respondió ante los rumores que lo acercaban a Alianza Lima

Se generó un presunto interés de Alianza Lima por Ignacio Lago durante las últimas horas y ahora se pudo conocer cuál es la postura final desde el entorno más cercano del jugador argentino.

Durante las últimas horas se pudo conocer una información que indicaba el interés de Alianza Lima por contar con los servicios de Ignacio Lago, extremo argentino que actualmente pertenece a las filas de Colón. Si bien en redes sociales incluso se dieron detalles al respecto, ahora existe una revelación mucho más importante desde el entorno más cercano del mismo protagonista.

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Desde la cuenta deportiva ‘Factor Catarsis‘ resaltaron que Ignacio Lago ya habría iniciado algunas conversaciones de Alianza Lima pensando en ser uno de los primeros refuerzo extranjeros del equipo pensando en la temporada 2027. A pesar de tener vínculo contractual con Colón hasta diciembre del año otro, lo sorpresivo es que luego se pudo confirmar que no existe nada al respecto.

🚨🇦🇷 El extremo ofensivo mixto, Ignacio Lago (24), es el primer futbolista extranjero en iniciar las negociaciones formales con Alianza Lima.



📊 Sus números en la Primera Nacional de Argentina



▫️ 33 partidos

▫️ 16 goles

▫️ 7 asistencias pic.twitter.com/EfE4pgqAPx — ꜰᴀᴄᴛᴏʀ ᴄᴀᴛᴀʀsɪs (@FactorCatarsis) November 11, 2026

La respuesta del entorno cercano de Ignacio Lago sobre un vínculo con Alianza Lima

“Fuentes ligadas a la representación del delantero santafesino confirmaron a este medio que no existió ningún tipo de contacto ni negociación formal con la dirigencia del club peruano. De hecho, calificaron las versiones como infundadas y remarcaron que, por el momento, no hay absolutamente nada concreto sobre un posible traslado al fútbol incaico”; revelaron desde el portal ‘One Football‘.

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Asimismo, las expectativas del atacante están lejos de la Liga 1. “Más allá de negar cualquier llamado reciente, desde la representación de Lago dejaron en claro que el fútbol peruano no es el destino ni la liga que están buscando para el futuro profesional del atacante ‘Sabalero’, más allá del conocimiento previo que pueda existir con el actual cuerpo técnico del elenco limeño“.

Fuente: One Football.

Una revelación desde el medio deportivo nacional también se mantuvo por la misma línea. Fue el periodista José Varela quien confirmó que efectivamente no existe nada entre las partes implicadas y que solo fueron rumores. “Eso salió publicado en las redes sociales y generan toda una ola. No hay nada con este futbolista argentino. No hay nada. Cero, es totalmente falso“.

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El mayor enfoque de Alianza Lima está puesto en la final de la Liga 1 2026

Si bien el análisis de posibles fichajes pensando en la próxima temporada siempre es importante y las directivas trabajan en ello desde ahora mismo, al igual que las renovaciones de la plantilla, la interna de Alianza Lima está totalmente enfocada en la definición de la Liga 1 2026. A la espera de la confirmación del rival que saldrá entre Sport Huancayo, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, los blanquiazules se alistan para disputar la obtención del título nacional.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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