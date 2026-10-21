Arsenal de Mikel Arteta encadenó 15 partidos invictos en UEFA Champions League

Tras empatar el día de hoy ante Bayern Múnich de visita, ahora Arsenal se convirtió en uno de los equipos más regulares de la UEFA Champions League gracias a una marca muy importante de resultados. Conoce todos los detalles.

Terminó una nueva fecha de la UEFA Champions League 2026/27. Uno de los duelos más resonantes de la jornada de hoy fue el que disputaron Bayern Múnich y Arsenal en el Allianz Arena. Vimos un empate 2-2 que dejó tranquilos a ambos equipos porque dieron todo y el trámite lo evidenció, aunque en cierta manera fueron los ingleses los más contentos al mantener su regularidad.

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Resulta que Arsenal, luego del empate ante el poderoso Bayern Múnich jugando en condición de visita, acumuló un total de 15 partidos invictos durante la UEFA Champions League. Siendo así el equipo más regular y equilibrado desde que se instaló esta nueva modalidad de competencia en el torneo europeo, los liderados técnicamente por Mikel Arteta tienen razones para confiar en su proceso.

Un aspecto a tener en cuenta en esta gran estadística de Arsenal es que los 15 partidos invictos de forma consecutiva se desglosan en 11 victorias y 4 empates, contando el de hoy ante Bayern Múnich. Triunfos ante rivales de peso como Inter de Milan, Atlético de Madrid y AC Milan evidencian el crecimiento de un equipo londinense que en esta temporada pretende la obtención del título.

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Fuente: Arsenal.

La gran desazón de Arsenal en su racha invicta en UEFA Champions League

A pesar de no conocer exactamente de derrotas durante sus últimos 15 partidos disputados en UEFA Champions League, no hay duda alguna de que la gran desazón y tristeza de los hinchas de Arsenal se remonta a aquel sábado 30 de mayo del año 2026 en donde disputaron la gran final del campeonato frente a PSG en el Puskás Aréna ubicado en Budapest, Hungría.

Si bien empezaron ganando el duelo con gol de Kai Havertz, luego apareció Ousmane Dembélé para igualar el encuentro. La final se fue a suplementarios y posteriormente se definió en penales. Los parisinos lograron imponerse por 4-3 en el resultado, aunque en la estadística no cuenta como una derrota ya que no se dio durante los 90 minutos de juego. De todas maneras, hasta el día de hoy dicho resultado representa un recuerdo imborrable para los ‘Gunners‘.

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La lista de los 15 partidos invictos de Arsenal en UEFA Champions League

Fecha Instancia / Temporada Rival Resultado 21/10/2026 Fase liga (2026-27) Bayern de Múnich 2 – 2 (Empate) 13/10/2026 Fase liga (2026-27) Lille 3 – 0 (Victoria) 09/09/2026 Fase liga (2026-27) Napoli 1 – 0 (Victoria) 30/05/2026 Final (2025-26) Paris Saint-Germain 1 – 1 (3-4 penales Derrota) 05/05/2026 Semifinal – Vuelta (2025-26) Atlético de Madrid 1 – 0 (Victoria) 29/04/2026 Semifinal – Ida (2025-26) Atlético de Madrid 1 – 1 (Empate) 15/04/2026 Cuartos – Vuelta (2025-26) Sporting CP 0 – 0 (Empate) 07/04/2026 Cuartos – Ida (2025-26) Sporting CP 1 – 0 (Victoria) 17/03/2026 Octavos – Vuelta (2025-26) Bayer Leverkusen 2 – 0 (Victoria) 11/03/2026 Octavos – Ida (2025-26) Bayer Leverkusen 1 – 1 (Empate) 28/01/2026 Fase liga (2025-26) Kairat Almaty 3 – 2 (Victoria) 20/01/2026 Fase liga (2025-26) Inter de Milán 3 – 1 (Victoria) 10/12/2025 Fase liga (2025-26) Club Brujas 3 – 0 (Victoria) 26/11/2025 Fase liga (2025-26) Bayern de Múnich 3 – 1 (Victoria) 04/11/2025 Fase liga (2025-26) Slavia Praga 3 – 0 (Victoria)

DATOS CLAVES

2-2 fue el empate entre Bayern Múnich y Arsenal en el Allianz Arena .

fue el empate entre y en el . 15 partidos invictos consecutivos registra el Arsenal en la UEFA Champions League.

consecutivos registra el en la 30 de mayo de 2026, Arsenal perdió la final por penales ante PSG.