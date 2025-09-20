Arsenal vs. Manchester City: hora, canal y dónde ver online y en vivo por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

La Premier League está a punto de poder ser protagonista de uno de los partidos más emocionantes del fin de semana. En este caso el Arsenal se medirá frente al Manchester City en un partido de alto vuelo. Se espera que este encuentro esté plagado de emociones y goles, pues son dos de los mejores cuadros que tiene hoy mismo la Liga inglesa.

La temporada ha comenzado bastante potente con un Liverpool que parece imparable. No deja de ganar y esto obliga a sus rivales a mantener el paso para seguir en la pelea por el título. Por esa razón este encuentro va a ser fundamental para los dos candidatos, londinenses y mancunianos se verán las caras en un juego brillante en el Emirates Stadium.

Los dirigidos por Mikel Arteta están en un gran nivel de forma y vienen de un gran debut en la Champions League. Consiguieron vencer al Athletic Club en un juego bastante peleado de principio a final. En este caso el español salió victorioso con un 2-0 que vino desde el banquillo. Leandro Trossard y Gabriel Martinelli fueron los autores de las conquistas de este juego.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, los ‘ciudadanos’ de Pep Guardiola lograron superar en condición de local al Napoli. El conjunto italiano se quedó con diez hombres muy pronto, siendo aprovechado por los ‘celestes’ que ganaron también por 2-0. Erling Haaland y Jerémy Doku fueron los autores de este encuentro.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester City?

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:30 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 08:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 04:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 12:30 AM .

. China: 11:30 PM.

¿Cómo ver por TV y online el Arsenal vs. Manchester City?

Al ser un encuentro de alto nivel, nadie va a querer perderse este emocionante duelo. Por esa razón hay que conocer en donde poder disfrutarlo y según lo que se puede ver en programación, en cable a nivel Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de ESPN. Pero también a nivel de streaming se podrá ver por la plataforma Disney+.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones del Arsenal vs. Manchester City

Arsenal: David Raya; Justin Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Declan Rice; Nonu Madueke, Eberechi Eze y Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

ver también La inimaginable inversión que se haría para traer al Barcelona a Lima para jugar contra Universitario