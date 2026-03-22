Arsenal vs. Manchester City EN VIVO por la final de la Carabao Cup: ver GRATIS vía Disney+ Premium

El Estadio de Wembley se viste de gala este domingo 22 de marzo de 2026 para albergar la gran final de la Carabao Cup. Arsenal y Manchester City se enfrentan en un duelo que promete máxima intensidad técnica entre Mikel Arteta y Pep Guardiola.

Arsenal y Manchester City juegan final

Los “Gunners” llegan en un momento pletórico, liderando la Premier League y con la posibilidad de conquistar su primer título de la Copa de la Liga desde 1993. Por su parte, el City busca redimirse tras su reciente eliminación en la Champions League y mantener su dominio histórico en este torneo.

En el apartado médico, el Arsenal mantiene la duda hasta el último minuto de su capitán Martin Ødegaard y del defensor Jurrien Timber, ambos entre algodones por problemas físicos. Mikel Arteta ha dejado claro que esperará los informes finales para decidir si forman parte del once inicial en Londres.

Manchester City busca una alegría

El Manchester City afronta el compromiso con la ausencia confirmada de Joško Gvardiol por lesión y la de Marc Guéhi, quien no puede jugar al estar inhabilitado por reglamento. Pep Guardiola ha confirmado que el joven James Trafford será el encargado de defender la portería de los “Citizens” en esta final.

Peter Bankes es el árbitro para el Arsenal vs. Manchester City en la final de la Copa Carabao. (Foto: X).

La batalla táctica será clave, especialmente en el mediocampo donde Declan Rice y Rodri se verán las caras en un duelo de potencias. Arsenal apuesta por su solidez defensiva, habiendo permitido pocos goles esta temporada, mientras el City confía en el olfato goleador de Erling Haaland.

Este partido no solo entrega el primer gran trofeo del año en Inglaterra, sino que marca el pulso anímico para el cierre de la temporada europea. Una victoria del Arsenal consolidaría su proyecto actual, mientras que un triunfo del City reafirmaría la jerarquía de su plantilla en momentos críticos.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Manchester City?

La gran final de la Carabao Cup 2026 entre Arsenal y Manchester City en Wembley inicia este domingo 22 de marzo a las 10:30 AM en México, las 11:30 AM en Colombia, Perú y Ecuador, y las 1:30 PM en Argentina, Chile y Uruguay. En los Estados Unidos, el pitazo inicial será a las 12:30 PM (ET) / 9:30 AM (PT), mientras que en España el encuentro comenzará a las 5:30 PM, y en el Reino Unido (hora local) a las 4:30 PM.

¿Qué canales transmiten el Arsenal vs. Manchester City?

La transmisión en vivo de la gran final entre Arsenal y Manchester City estará disponible en Sudamérica y México a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Paramount+ y el canal CBS Sports Golazo. En el Reino Unido, los derechos pertenecen a Sky Sports e ITV1, en España el encuentro se emite por DAZN, y para regiones de África y Asia la señal llega mediante SuperSport y FanCode respectivamente. Además, del minuto a minuto exclusivo de Bolavip Perú.

Arsenal vs. Manchester City lucharán por la Carabao Cup. (Foto: X).

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