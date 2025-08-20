Golpe inesperado sacude al Arsenal en el arranque de la temporada: peligra la Premier League

Hace unos días atrás la Premier League dio inicio con excelentes partidos, pero el Arsenal ya sufrió su primer gran golpe. Resulta que una de sus grandes figuras se lesionó y todo indica que es un tema de cuidado. Por esa razón ahora el equipo salió a la caza de un reemplazo lo más pronto posible.

Kai Havertz que la temporada pasada fue una tremenda baja por una importante lesión, ya le dice adiós al equipo por un tiempo nuevamente. Resulta que el atacante alemán se volvió a lesionar de gravedad. Si bien no se ha conocido el estado del futbolista, se espera que tenga un tiempo prolongado fuera de las canchas por una lesión en la rodilla.

Kai Havertz contra el Manchester United (Foto: Getty).

Esta situación ha sido un constante a lo largo de las temporadas para el Arsenal. Pues constantemente tiene lesiones que le terminan malogrando el plan a Mikel Arteta para tener un equipo que pelee por los títulos. En este caso ni bien ha iniciado la campaña ya pierden a una de sus estrellas. Tanto así que la temporada pasada a pesar de su lesión fue el goleador del equipo.

Arsenal responde inmediato

En este caso el cuadro de Londres tuvo la suerte que el mercado de fichajes todavía está abierto, por lo que han reaccionado bastante rápido. Encontrando a su nuevo jugador que reemplazará a un Kai Havertz que estará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado.

Se trata del atacante Eberechi Eze, quien estaba conversando para poder unirse al Tottenham Hotspur, pero al escuchar la propuesta del Arsenal no dudó un solo momento. En este caso el Crystal Palace recibirá más de 60 millones de libras por esta transferencia que se logró en tiempo récord. Pues el plantel estaba prácticamente cerrado y ya no se buscaban más atacantes.

Eberechi Eze llegará al Arsenal (Foto: Fabrizio Romano).

A diferencia de temporadas pasadas, el cuadro ‘Gunner’ está dispuesto a pelear en todos los frentes, por ese motivo no tienen miedo de contratar a los que consideran los mejores. Este fichaje podría ayudarlos bastante al ser un jugador polifuncional.

¿Cómo afecta al Arsenal la llegada de Eberechi Eze?

Eberechi Eze es un jugador que por lo general ha jugado detrás del punta en el Crystal Palace. Pero también ha estado por la banda izquierda, así que tiene mucha experiencia en varias posiciones. En este caso podría ser considerado más que todo por la banda, lo que haría que se tengan otras alternativas como nueve.

Victor Gyökeres es el 9 titular que hoy tiene el Arsenal, pero en caso de una lesión o suspensión podrían ir Leandro Trossard o Mikel Merino. Este último si bien es mediocampista, la pasada campaña lo hizo muy bien como un delantero de área, marcando 9 tantos a lo largo de la campaña.

En este caso Arteta tendrá tiempo de probar muy bien a sus jugadores y ver quién termina siendo el 9 suplente. Por lo pronto van a tener una dura baja que no será nada sencillo de suplir.

