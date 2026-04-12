Bomba en Inglaterra: se reveló quién sería el nuevo DT de Arsenal si Mikel Arteta no gana la Premier League o Champions League

Arsenal sigue teniendo la primera opción para quedarse con el título de la Premier League, así como también es uno de los firmes candidatos para disputar la corona de la Champions League. Respecto al nivel del equipo, claramente se ha dado un decrecimiento bastante importante que genera diversas críticas hacia un Mikel Arteta que podría estar tambaleando en una delgada cuerda floja.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Si bien existe un proyecto muy interesante en la institución londinense y que tiene a Arsenal compitiendo en todos los frentes durante las últimas temporadas, la derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City, la eliminación de la FA Cup a manos de Southampton y la más reciente caída contra Bournemouth podría dar como resultado un cambio de director técnico en la brevedad.

Así es. De acuerdo a una reciente información del reconocido portal ‘Mundo Deportivo‘, se ha podido filtrar que el nombre de Cesc Fabregas suena como la principal opción para reemplazar a Mikel Arteta en caso de que finalmente Arsenal no sea capaz de quedarse con el título de la Premier League o de la Champions League, torneos en donde por ahora tiene chances de campeonar.

Publicidad

🚨BREAKING @jlartus, @mundodeportivo:



Arsenal will sack Mikel Arteta at the end of the season if he fails to win the Premier League or Champions League. ❌🇪🇸



The club have already identified Cesc Fàbregas as the ideal candidate to replace him should he be moved on. 👀✅ #AFC pic.twitter.com/y46ekR7leU — David (@DTalkingArsenal) April 12, 2026

Es importante señalar que Cesc Fabregas es entrenador del Como 1907 de la Serie A de Italia, equipo que por cierto evidencia un juego vistoso y que por ahora viene disputando la chance de clasificación a un campeonato internacional. Además, la identificación del exvolante español con Arsenal está muy clara por su pasado en el club y seguramente contaría con el respaldo del hincha.

Fuente: Sky Sports.

Publicidad

Lo que se le viene muy pronto a Arsenal en Premier League y Champions League

Luego de la dura derrota frente a Bournemouth por la fecha 32 de la Premier League, ahora Arsenal se alista para enfrentar a Sporting de Lisboa el próximo miércoles 15 de abril a las 14:00 horas en el Emirates Stadium de Londres. En el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, los ‘Gunners’ tienen la ventaja de 1-0 que consiguieron hace unos días en Portugal.

De clasificar o no a semifinales de la Champions League, Arsenal volverá a competir por la Premier League cuando el domingo 19 de abril a las 10:30 horas visite a Manchester City en el Etihad Stadium. En una final adelantada, los liderados por Mikel Arteta tendrán que conseguir el triunfo sí o sí, de lo contrario el escenario del título se les complicaría de verdad en este tramo final del torneo.

Fuente: Arsenal.

Publicidad

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

# EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 4 Aston Villa 55 32 16 7 9 5 5 Liverpool 52 32 15 7 10 10 6 Chelsea 48 32 13 9 10 12 7 Brentford 47 32 13 8 11 4 8 Everton 47 32 13 8 11 2 9 Brighton 46 32 12 10 10 6 10 Sunderland 46 32 12 10 10 -3 11 Bournemouth 45 32 10 15 7 -1 12 Fulham 44 32 13 5 14 -3 13 Crystal Palace 42 31 11 9 11 -1 14 Newcastle United 42 32 12 6 14 -2 15 Leeds United 33 31 7 12 12 -11 16 Nottingham Forest 33 32 8 9 15 -12 17 West Ham United 32 32 8 8 16 -17 18 Tottenham Hotspur 30 32 7 9 16 -11 19 Burnley FC 20 32 4 8 20 -30 20 Wolverhampton Wanderers 17 32 3 8 21 -34

DATOS CLAVES