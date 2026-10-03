¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones confirmadas para el amistoso Argentina vs. Burkina Faso

Argentina recibe a Burkina Faso en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la fecha FIFA. Conoce las alineaciones titulares de ambas selecciones.

Argentina y Burkina Faso se enfrentan el día de hoy en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En un nuevo amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA, tenemos uno de los encuentros más resonantes del fin de semana por lo que siempre representa la actuación de las figuras albicelestes. A continuación, descubre cómo alinearán desde el inicio cada una de las selecciones.

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En la búsqueda de encontrar nuevos valores para potenciar el futuro cercano de Argentina, se espera que Lionel Scaloni pueda seguir probando opciones en el equipo. Asimismo, la presencia de Lionel Messi está descartada para el amistoso internacional de hoy en Buenos Aires, lo cual ya estaba presupuestado desde la previa al estar alistándose para su partido de despedida.

El presente de Burkina Faso no es el mejor de todos. Resulta que la selección africana tuvo distintos problemas para su llegada a tierras sudamericanas y prácticamente lo harán sobre la hora. Además, sus principales figuras no viajaron por distintos inconvenientes y el entrenador Amir Abdou tuvo que recurrir a una convocatoria de emergencia en su mayoría con jugadores Sub-23.

Las alineaciones titulares del amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso

Argentina | Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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Burkina Faso | Hervé Koffi; Nasser Djiga, Issa Kaboré, Edmond Tapsoba, Arthur Zagre; Kan Guy Arsène Kouassi, Lohann Doucet, Ismahila Ouédraogo; Lassina Traoré, Ousseni Bouda y Abdoul Tapsoba. DT: Amir Abdou.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (domingo 04/10)

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Burkina Faso?

Sudamérica | DSports, DGO y Disney+ Premium

Argentina | Telefe, TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play

México | ViX Premium, Claro Sports (YouTube), FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

Estados Unidos | ViX Premium, Fubo, TUDN y TyC Sports Internacional

España | Sin transmisión confirmada

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