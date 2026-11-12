Turquía vs. Bélgica: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. No hay demasiado margen para la épica: Turquía llega sin puntos y necesita una reacción urgente, mientras Bélgica puede sentenciar la serie si repite lo que hizo hace apenas un mes.

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El historial reciente entre ambos ya tiene un capítulo este mismo semestre y promete definir cómo sigue el camino de cada uno en esta Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Turquía no levanta cabeza. Perdió los cuatro partidos que lleva jugados en el certamen, el último 1-3 como visitante ante Italia, y antes había caído también de local contra ese mismo rival. El 0-3 sufrido justamente frente a Bélgica hace poco más de un mes todavía duele, y la tabla lo refleja: marcha 51° de 54 equipos, sin puntos.

Bélgica tampoco atraviesa su mejor momento, aunque la diferencia con su rival es abismal. Viene de perder 1-4 como visitante ante Francia, pero antes había goleado 3-0 justamente a Turquía en condición de local. Con 6 puntos en cuatro fechas, ocupa el puesto 23 y llega como clara favorita a quedarse con los tres puntos otra vez.

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El historial entre Turquía y Bélgica

El historial entre ambos está apenas parejo: de diez enfrentamientos, Bélgica ganó cuatro, Turquía tres y hubo tres empates, con los belgas algo más efectivos en el cómputo de goles (19 contra 15). El antecedente más fresco es justamente el 3-0 de Bélgica como local el mes pasado, un resultado que marca la tendencia reciente entre las dos selecciones.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Bélgica vs. Turquía 3-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Perú: 12:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis