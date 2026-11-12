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Liga de Naciones

Turquía vs. Bélgica: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turkey vs. Belgium, Liga de Naciones
Turkey vs. Belgium, Liga de Naciones

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. No hay demasiado margen para la épica: Turquía llega sin puntos y necesita una reacción urgente, mientras Bélgica puede sentenciar la serie si repite lo que hizo hace apenas un mes.

El historial reciente entre ambos ya tiene un capítulo este mismo semestre y promete definir cómo sigue el camino de cada uno en esta Liga de Naciones.

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La actualidad de ambos equipos

Turquía no levanta cabeza. Perdió los cuatro partidos que lleva jugados en el certamen, el último 1-3 como visitante ante Italia, y antes había caído también de local contra ese mismo rival. El 0-3 sufrido justamente frente a Bélgica hace poco más de un mes todavía duele, y la tabla lo refleja: marcha 51° de 54 equipos, sin puntos.

Bélgica tampoco atraviesa su mejor momento, aunque la diferencia con su rival es abismal. Viene de perder 1-4 como visitante ante Francia, pero antes había goleado 3-0 justamente a Turquía en condición de local. Con 6 puntos en cuatro fechas, ocupa el puesto 23 y llega como clara favorita a quedarse con los tres puntos otra vez.

El historial entre Turquía y Bélgica

El historial entre ambos está apenas parejo: de diez enfrentamientos, Bélgica ganó cuatro, Turquía tres y hubo tres empates, con los belgas algo más efectivos en el cómputo de goles (19 contra 15). El antecedente más fresco es justamente el 3-0 de Bélgica como local el mes pasado, un resultado que marca la tendencia reciente entre las dos selecciones.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Bélgica vs. Turquía3-0UEFA Nations League
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
  • Bélgica suma 6 puntos en el torneo.
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