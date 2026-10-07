Mano Menezes puede depender más que nunca de los partidos de Perú en la altura

El entrenador de la Selección Peruana no tuvo buenos resultados en la reciente fecha FIFA. Empieza a ser cuestionado. Ante esto, los partidos en la altura pueden cambiar su imagen.

Los resultados no acompañan a Mano Menezes al mando de la Selección Peruana de Fútbol. En la reciente fecha FIFA de septiembre-octubre no ganó un solo partido donde el balance fueron tres derrotas y un empate. Ante esto, el propio entrenador hizo un pedido para nivelar los rivales para ‘La Bicolor’, pero, en el corto plazo, contará con un aliado importante para marcar diferencias: la altura.

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Perú perdió su último partido de la ventana internacional de septiembre-octubre ante Colombia en Miami. El 2-0 terminó por condenar a Mano Menezes a tener que aclarar que aún “tiene bastante fuerza” para seguir como entrenador de la Selección Peruana. Es que las críticas empiezan a hacer ruido, así como el rendimiento del combinado nacional no conforma a los hinchas.

Precisamente, en la conferencia de prensa posterior a la caída 2-0 ante Colombia, el propio Mano Menezes sorprendió con un pedido para Jean Ferrari y Agustín Lozano, los máximos dirigentes en el manejo del fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

“De aquí en adelante, tenemos que empezar también a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar partidos y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar”, sorprendió con su declaración el entrenador brasileño de 64 años.

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La altura, el factor clave que puede ayudar a Mano Menezes en Perú

Precisamente, en las declaraciones que Mano Menezes dio, hay un pedido que puede, todavía, hacer más fuerte el deseo de la FPF. Es la necesidad de empezar a jugar partidos en la altura para empezar a diagramar un plantel acorde a esta clase de partidos, pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

De hecho, los partidos en Cusco y Puno (sedes ya reservadas por la FPF para las próximas Eliminatorias) deben empezar a jugarse desde antes para probar jugadores y que Mano Menezes saque conclusiones. No obstante, también se necesita resultados, pero si el factor altura ayuda tal como esperan desde la Federación, esto puede beneficiar al entrenador brasileño.

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Para que el ánimo en Perú vuelva, según Menezes, hay que empezar a ganar y si los partidos en el país se juegan en la altura ante rivales que puedan sufrirlo. Cabe destacar que es una estrategia que la propia FPF ha considerado en el último tiempo para lograr buenos resultados de cara a las próximas Eliminatorias.

De hecho, hay algunos ejemplos importantes que han resultado exitosos por el factor altura. Sin ir más lejos, la Selección de Bolivia, gracias a los partidos en El Alto (4.150 metros sobre el nivel del mar), pudo llegar al repechaje intercontinental previo al Mundial 2026. Y, más recientemente, está el caso de Cienciano en la reciente Copa Sudamericana donde hizo de Cusco una fortaleza para marcar diferencias.

La FPF trabaja en los amistosos en la altura

La propia Federación Peruana trabaja para que Mano Menezes pueda disputar partidos en la altura antes de fin de año. Para la fecha FIFA de noviembre, la próxima, se espera que haya, al menos, un partido a disputarse en una sede de altura en Perú. Así, el entrenador podrá probar nuevas figuras, con experiencia jugando a varios metros sobre el nivel del mar.

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No se descarta que para el mes de diciembre también se dispute otro amistoso en otra ciudad de altura con jugadores del ámbito local. Sin embargo, tanto este como lo que pase en noviembre, aún está en charlas y negociaciones, ya que no hay rivales, fechas ni sedes confirmadas. Aún así, la FPF trabaja a contrarreloj para ayudar a su propio entrenador.

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