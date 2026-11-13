Así fue el primer gol de Maxloren Castro con la Selección Peruana para el 2-0 ante Bolivia (VIDEO)

El futbolista de 18 años marcó el segundo gol de Perú ante Bolivia. Dejó inmóvil a Carlos Lampe. Fue su primera anotación con 'La Bicolor'.

Maxloren Castro marcó su primer gol con la Selección Peruana. Le puso cifras definitivas al amistoso ante Bolivia con el tanto del 2-0 en Matute. El futbolista de Sporting Cristal ingresó en el segundo tiempo y aprovechó su oportunidad con esta gran anotación sobre el final del partido.

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Jugando de la izquierda para el centro, se le abrió el espacio al extremo de Sporting Cristal y no dudó en sacar el remate. Maxloren Castro la colocó junto al palo. Carlos Lampe se quedó parado, pensando que el balón se iba fuera, pero terminó tras las redes.

Fue el primer gol para el jugador de 18 años con la selección blanquirroja en su quinto partido. Había tenido buenos minutos en algunos amistosos anteriores mostrando su velocidad y determinación para ir al frente, pero el gol le había sido esquivo. Aquí aprovechó las libertades bolivianas y sacó un buen remate a gol.

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En la jugada previa del gol de Castro hubo una buena participación de Jesús Pretell, ex Sporting Cristal y actual de la Liga de Quito de Ecuador. Dos cambios de frente del volante de contención permitieron la dinámica necesaria para la jugada. Fue él quien se llevó la asistencia para que Castro anote.

Así había sido el 1-0 de Gianluca Lapadula

Perú lo ganó por 2-0 gracias a que Gianluca Lapadula había marcado el primer gol de penal. Luego de una infracción de Héctor Cuellar sobre Rodrigo Vilca y tras una revisión en la pantalla del VAR, el árbitro Carlos Betancur marcó penal.

Hubo una gran ejecución de Lapadula, que la colocó junto al palo y arriba para que sea totalmente inatajable para Carlos Lampe. Así había marcado el 1-0 para que ‘La Bicolor’ tome la ventaja en el primer tiempo.

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El propio delantero de Universitario tuvo un par de ocasiones para extender la ventaja, pero no pudo hacerlo. Al final, causó suma preocupación por su salida del partido por una lesión muscular en la zona del muslo izquierdo.

DATOS CLAVE

Maxloren Castro , de 18 años, anotó el 2-0 definitivo ante Bolivia.

, de 18 años, anotó el ante Bolivia. Gianluca Lapadula abrió el marcador para Perú de penal.

abrió el marcador para de penal. Lapadula salió lesionado del muslo izquierdo durante el partido.