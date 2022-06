El aspecto mental en un deportista es fundamental para el cumplimiento de sus acciones. Por ende, la entrevista realizada por 'Radio Ovación' al psicólogo deportivo Piero Portanova cayó perfecta tras la sorpresiva eliminación de la 'Blanquirroja' de Qatar 2022.

Se le preguntó primero por la comunicación no verbal que notó en cada momento. Y eso contó sobre el volante de la Selección Peruana: "Me quedé con la cara de (Christian) Cueva, a mí me transmitía miedo, para un jugador experimentado. Ansiedad puedes tener, la tienes que sentir, pero no miedo porque el miedo te pone en una situación distinta, te paraliza".

Después analizó un poco el concepto de juego planteado por Ricardo Gareca, tomando partido por un aspecto esencial a la hora de jugar: "No daban tres pases seguidos, el 'chocolate' dónde quedó. Este equipo toca, es preciso en muchos pasajes de los encuentros y eso no apareció".

Así mismo, para cerrar su participación en 'Negrini Lo Sabe', se explaya en el tema del comportamiento en cancha: "Muchos coinciden de que posiblemente haya sido la peor actuación del equipo de Gareca en todo el proceso, era realmente pobre el rendimiento, se puede explicar por varias aristas, la parte física, técnico-táctica, psicológica, pero me parece que de repente hubo exceso de confianza y eso te juega en contra".

*En un principio se mencionó que el psicólogo deportivo, PieroPortanova, trabaja en Universitario de Deportes. Sin embargo, esto no es así. Desde Bolavip extendemos nuestras disculpas al club crema.

Lo cierto es que cualquier análisis que se haga sobre la Selección Peruana termina siendo un poco vacío. Porque el resultado ya está dado, y lo que se diga de ahora en adelante no cambiaría nada. Sin embargo, esto sí puede servir como base para un futuro trabajo del comando técnico, con Ricardo Gareca u otro líder deportivo.