Jean Ferrari aclara que no se durmió con Mano Menezes en pleno Sport Boys vs. CD Moquegua

Ahora que Mano Menezes junto a su comando técnico tienen la predisposición de asistir a distintos partidos del Torneo Apertura 2026, el primero fue el que disputaron la noche ayer Sport Boys vs. CD Moquegua. En un duelo que dejó bastante qué desear y que terminó igualado sin goles, se filtró una supuesta imagen en donde apareció el DT junto a Jean Ferrari totalmente aburridos.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El momento de la fotografía captaba a Mano Menezes y Jean Ferrari durmiendo en uno de los palcos del Estadio Miguel Grau del Callao. “Son pendej… para llevar al Mano Menezes a ver un Boys-Moquegua ¡Qué va a convocar de ahí! ¿Al aguatero?”; decía el comentario en ‘X’ y a raíz de ello es que el Director General de la Federación Peruana de Fútbol respondió de forma contundente.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

Publicidad

“Odio la frase ‘El enemigo de un peruano es otro peruano’, pero en este caso calza. Si vas a deformar la foto al menos hazlo bien, nosotros seguiremos recorriendo nuestro torneo. Arriba Perú”; fue el mensaje que compartió Jean Ferrari a través de su cuenta oficial de ‘X’, además de esclarecer con otras fotografías cómo realmente vivió el duelo en el Callao junto a Mano Menezes.

Fuente: @jferrari5

Si bien el partido entre Sport Boys vs. CD Moquegua no tuvo muchas emociones de por medio y ningún equipo fue capaz de sacar alguna diferencia importante, la labor del comando técnico de la Selección Peruana es justamente apreciar el nivel de los enfrentamientos del Torneo Apertura 2026 para tomar decisiones respecto a futuras convocatorias para los amistosos internacionales.

Publicidad

Publicidad

ver también Jean Ferrari explicó el plan de Mano Menezes en la Selección Peruana: “Tiene mapeados a bastantes…”

La nueva visita de Mano Menezes y Jean Ferrari en el Torneo Apertura 2026

Luego de estar presentes en el partido jugado ene el Estadio Miguel Grau del Callao entre Sport Boys vs. CD Moquegua, ahora Mano Menezes junto a su comando técnico y Jean Ferrari visitarán el Estadio Monumental cuando esta noche Universitario de Deportes enfrente a FC Cajamarca a las 18:00 horas en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Veremos con qué trámite y sobre todo qué nivel encuentra el entrenador de la Selección Peruana en un partido que en la previa pinta para ser muy interesante. Recordemos que el equipo de todos ya tiene pactados dos duelos amistosos en el mes de marzo que serán ante Senegal y Honduras, así que este análisis será muy importante para que en la interna de Videna puedan sacar conclusiones.

Fuente: La Bicolor.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES