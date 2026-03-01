La Universidad San Martín logró una emocionante remontada ante Circolo Sportivo Italiano en la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro ‘santo’ se llevó el triunfo por 3-2 en un partido cargado de emociones, aunque la victoria estuvo marcada por la polémica debido a un incidente reglamentario que generó debate.

El encuentro inició con dos sets muy parejos, donde ambos equipos demostraron un nivel similar y los puntos se definieron por detalles mínimos. No obstante, el elenco de Pueblo Libre mostró mayor eficacia en los momentos clave y se adelantó en el marcador tras ganar los dos primeros sets por 22-25 y 25-27.

Sin rendirse, San Martín ajustó su juego y mejoró su eficacia ofensiva. Con un desempeño más colectivo, las de Santa Anita se llevaron el tercer set por 25-16 y luego igualaron el partido al ganar el cuarto parcial 25-22.

El error que podría costarle caro a San Martín

Antes de comenzar el quinto y definitivo set se dio un incidente que generó controversia. Y es que durante el cuarto parcial, San Martín intentó hacer una sustitución que habría dejado a cuatro jugadoras extranjeras en cancha, cuando el reglamento solo permite tres.

El entrenador notó rápidamente lo sucedido y detuvo el cambio antes de que se reanudara el juego, evitando la infracción, aunque el hecho desató el debate entre los presentes.

Con el marcador empatado 2-2, el set final mantuvo la intensidad del partido, con un punto a punto constante. Las ‘santas’ lograron despegarse en los instantes decisivos y supieron controlar la ventaja para quedarse con el triunfo por 15-11, completando así la remontada.

Circolo presentaría un reclamo ante la Liga Peruana de Vóley

Con este triunfo, la Universidad San Martín llega a 48 puntos y continúa liderando la segunda etapa del torneo nacional.

Mientras tanto, Circolo Sportivo Italiano suma 24 unidades y se ubica en el séptimo puesto de la tabla. A pesar de la victoria del equipo universitario, Circolo presentará un reclamo que podría revertir el resultado y quitarle los puntos a su rival de turno.

DATOS CLAVES

Universidad San Martín remontó un 2-0 y venció 3-2 a Circolo Sportivo Italiano en vóley.

El club Circolo presentará un reclamo por un intento de alineación indebida de cuatro extranjeras.

San Martín lidera la segunda etapa con 48 puntos tras ganar el set final 15-11.

