Lo confirmó Jean Ferrari: los partidos del Torneo Apertura 2026 que Mano Menezes presenciará este fin de semana

Esta semana empezó el trabajo en la Selección Peruana en la nueva era liderada técnicamente por Mano Menezes. Con presencia en el territorio nacional desde hace algunos días, el estratega nacional está listo para ver nuevos talentos y por ende es que estará presente en dos partidos que se jugarán este fin de semana por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Si bien en un principio se informó que Mano Menezes viajaría a la ciudad de Arequipa para observar el duelo entre FBC Melgar vs. Los Chankas en el Estadio Monumental de la UNSA, el día de hoy quedó confirmado gracias a una publicación de Jean Ferrari que el comando técnico de la Selección Peruana permanecerá en la capital.

“Seguimos avanzando, sábado en el callao y domingo en el monumental, a puro fútbol”; fue el mensaje que compartió el día de hoy Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual a continuación vamos a detallar qué partidos exactamente tendrán el privilegio de ser observados presencialmente por Mano Menezes.

Entendemos que el entrenador de la Selección Peruana estará en las tribunas del Estadio Miguel Grau del Callao el próximo sábado 28 de febrero a partir de las 19:00 horas cuando Sport Boys reciba a CD Moquegua. Además, el día domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas dirá presente en el Estadio Monumental para el duelo entre Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca.

¿Por qué Mano Menezes ya no viajará a Arequipa para el duelo entre FBC Melgar vs. Los Chankas?

Desde algunas horas se pudo conocer que Mano Menezes estaría presente en el encuentro FBC Melgar vs. Los Chankas el próximo viernes 27 de febrero a las 17:45 en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, pero finalmente no será así. Resulta que el factor climatológico perjudicó la situación y decidieron cancelar la visita, según el periodista Daniel Rodríguez.

Desde la Federación Peruana de Fútbol optaron por no viajar a la ciudad de Arequipa ya que las últimas informaciones aseguran que existen lluvias que vienen perjudicando a dicho territorio. Es más, desde el gobierno nacional han declarado estado de emergencia y frente a dicho complejo panorama es que Mano Menezes junto a su comando técnico se quedarán en Lima.

Los primeros amistosos de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para disputar sus primeros amistosos en este año 2026 bajo el mando técnico de Mano Menezes. Los partidos confirmados hasta el momento serán frente a Senegal, el actual campeón de África, el próximo sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade de France ubicado en Saint-Denis y luego se jugará ante Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00 horas en el Estadio Municipal de Butarque de Leganés.

