Mano Menezes reveló cómo organizará el recambio generacional en la Selección Peruana

La Selección Peruana iniciará un nuevo proceso con partidos amistosos que ya están confirmados para el mes de marzo. Primero será frente a Senegal en París y luego ante Honduras en Leganés, así que una de las interrogantes tiene que ver con la convocatoria que pueda realizar Mano Menezes. Sabiendo que se habla bastante del recambio generacional, se pudo conocer qué harán en Videna.

Fuente: La Bicolor.

En una reciente entrevista con ‘Bicolor+‘, el canal oficial de la Selección Peruana, Mano Menezes dio detalles de lo que pretende en este inicio de proceso al mando del equipo de todos. Ahora, al ser consultado sobre nuevos jugadores que se puedan sumar a la plantilla, el estratega brasileño hizo énfasis en que junto a su comando técnico tienen planeado hacer el mejor de sus trabajos.

“Buscaremos tener la base de los últimos amistosos, pero necesitamos encontrar nuevos nombres para mezclarlos con jugadores de experiencia que ya están en la selección. Con el comando técnico pensamos representar bien a la Selección Peruana“; reveló el entrenador brasileño y con lo cual podemos entender que el recambio generacional podría darse de forma paulatina.

El mensaje que Mano Menezes le dedicó a los hinchas de la Selección Peruana

Mano Menezes fue muy explícito en el más reciente mensaje que le mandó a los hinchas incondicionales de la Selección Peruana. Siendo muy consciente de que se está empezando una nueva etapa y que en los primeros partidos amistosos se enfrentarán a rivales de enorme categoría, el estratega solicitó cierta medida en las exigencias ya que no necesariamente los resultados podrían acompañar.

“Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto”; comentó Mano Menezes en la misma entrevista con el canal ‘Bicolor+‘.

Las visitas de Mano Menezes durante la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Ahora que Mano Menezes se encuentra en el territorio peruano, durante las últimas horas se pudo conocer que el entrenador de la Selección Peruana estará presente en el Estadio Miguel Grau del Callao para el duelo entre Sport Boys vs. CD Moquegua el sábado 28 de febrero desde las 19:00 horas y el domingo 1 de marzo estará en el partido entre Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca que se disputará en el Estadio Monumental a las 18:00 horas.

