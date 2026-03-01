Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Universitario y FC Cajamarca se enfrentan esta noche por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue todas las incidencias del duelo.

Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentan el día de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Monumental será testigo de uno de los partidos más llamativos de este fin de semana ya que en la previa se viene hablando muchísimo del picante reencuentro que podría significar que Álex Valera y Hernán Barcos vuelvan a verse las caras en un terreno de juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Universitario de Deportes viene de empatar 2-2 ante Sporting Cristal, vencer 2-1 a Cienciano, igualar 1-1 frente a Cusco FC y derrotar 2-0 a ADT. Por otro lado, FC Cajamarca venció 3-1 a FBC Melgar, perdió 2-0 ante Sport Huancayo, empató 1-1 contra Deportivo Garcilaso e igualó 3-3 frente a Juan Pablo II.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026?

17:00 | México (CDMX)

18:00 | Perú, Colombia y Ecuador

19:00 | Bolivia y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026?