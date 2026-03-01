Es tendencia:
Liga 1

Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: previa

Universitario y FC Cajamarca juegan esta noche en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto de este gran encuentro que promete mucho.

¡Alineación titular de Universitario!

Javier Rabanal preparó el siguiente equipo titular para recibir esta noche a FC Cajamarca: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Castillo, Pérez Guedes, Concha, Carabalí; Alzugaray y Valera.

¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dice presente en las instalaciones del Estadio Monumental para enfrentar a FC Cajamarca.

Image
Image
Image

¡Un reencuentro monumental!

Álex Valera y Hernán Barcos volverán a verse las caras luego del último clásico jugado entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el marco del Torneo Clausura 2025.

Image

¡Los convocados de Universitario!

Javier Rabanal dispondrá de los siguientes jugadores para enfrentar esta noche a FC Cajamarca.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. FC Cajamarca!

Universitario y FC Cajamarca se enfrentan esta noche por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue todas las incidencias del duelo.

Image
Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.
Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentan el día de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Monumental será testigo de uno de los partidos más llamativos de este fin de semana ya que en la previa se viene hablando muchísimo del picante reencuentro que podría significar que Álex Valera y Hernán Barcos vuelvan a verse las caras en un terreno de juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Universitario de Deportes viene de empatar 2-2 ante Sporting Cristal, vencer 2-1 a Cienciano, igualar 1-1 frente a Cusco FC y derrotar 2-0 a ADT. Por otro lado, FC Cajamarca venció 3-1 a FBC Melgar, perdió 2-0 ante Sport Huancayo, empató 1-1 contra Deportivo Garcilaso e igualó 3-3 frente a Juan Pablo II.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026?

  • 17:00 | México (CDMX)
  • 18:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 19:00 | Bolivia y Venezuela
  • 20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 00:00 | España

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
