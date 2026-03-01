Escándalo en Sporting Cristal: filtran video subido de tono de Maxloren Castro y Jair Moretti y los hinchas se hartan

Tras la caída de Sporting Cristal frente a Sport Huancayo en el Torneo Apertura 2026, comenzó a circular en redes sociales un video —sin fecha precisa— en el que aparecen dos futbolistas del cuadro celeste durante una reunión nocturna.

Publicidad

Publicidad

Los involucrados serían nada más y nada menos que Maxloren Castro y Jair Moretti, jugadores formados en el club del Rímac que recientemente habían tenido participación en la Liga 1.

Jugadores de Sporting Cristal protagonizan video subido de tono

La grabación, difundida por un presunto usuario identificado como “Ena Mdy” y publicada alrededor de las 02:02 a. m., deja ver a un grupo de aproximadamente nueve personas, entre las que se encontrarían dos futbolistas profesionales de Sporting Cristal: Maxloren Castro y Jair Moretti.

En las imágenes, se logra reconocer a ambos protagonistas, quienes aparecen realizando gestos y conductas de carácter obsceno, lo que generó malestar en los hinchas del cuadro ‘rimense’.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Aún no se ha confirmada la fecha exacta del video, pero se volvió viral justo después de la derrota de los ‘celestes’ ante el ‘Rojo Matador’, un resultado que complica las aspiraciones del equipo en el campeonato local.

ver también Fue titular ante Sport Huancayo, jugó mal y los hinchas de Sporting Cristal le dieron brutal consejo: “Ponte a estudiar o busca chamba”

Este tropiezo llega además en un momento clave, a pocos días del compromiso internacional frente a Carabobo FC en Venezuela por la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Sporting Cristal salieron al frente

Varios usuarios salieron al frente y se pronunciaron sobre lo ocurrido en redes sociales; sin embargo, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de los futbolistas involucrados ni del propio club.

“Qué horror, cero perfil de un jugador de el Sporting Cristal de antes“, “Con razón Maxloren no le gana un mano a mano a un cono“, “Menos mal primero formaban personas“, “Moretti y Maxloren ahora mismo deben de ser expulsados del club” y “Paran con la cabeza en todos lados menos en mejorar su fútbol“, fueron algunos de los comentarios en redes.

DATOS CLAVES

Maxloren Castro y Jair Moretti protagonizaron un video viralizado con conductas de carácter obsceno.

Publicidad

Publicidad

El material se difundió tras la derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo en 2026.