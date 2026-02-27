La Copa Libertadores dio un paso clave rumbo a la fase de grupos. La organización hizo oficial la programación de la Fase 3 del torneo, instancia decisiva que se jugará en formato de ida y vuelta y que definirá a los últimos clasificados al cuadro principal.

En esta etapa se disputarán cuatro llaves de alto voltaje, donde los ganadores avanzarán directamente a la fase de grupos, mientras que los perdedores pasarán a la Copa Sudamericana. La tensión es máxima, ya que cada serie se juega al todo o nada.

Uno de los cruces confirmados es el de Sporting Cristal frente a Carabobo FC, una llave que genera especial expectativa en Perú por lo que está en juego para el cuadro rimense en el plano internacional. Por ello se definió que la ida sería en Venezuela el miércoles 4 de marzo desde las 5:00 pm.

El resto de emparejamientos también promete emociones fuertes: Juventud de Las Piedras vs. Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima vs. O’Higgins y Barcelona SC vs. Botafogo.

Cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores: horarios y días de los partidos. (Foto: Conmebol Libertadores)

Sporting Cristal vs. Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal accedió a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras superar a 2 de Mayo, mientras que Carabobo lo hizo tras vencer a Huachipato. Ahora ambos clubes se verán las caras en la ida el día miércoles 4 de marzo desde las 5:00 pm y en la vuelta el día miércoles 11 de marzo desde las 5:00 pm.

Con el camino a la fase de grupos en juego, la Fase 3 de la Copa Libertadores se perfila como una auténtica batalla continental. Cuatro llaves, ocho equipos y solo cuatro boletos disponibles para seguir soñando en el torneo más importante de Sudamérica.

Los partidos de la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Copa Libertadores)

¿Cuántos equipos van a la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

De los ocho equipos que jugarán la Fase 3 de la Copa Libertadores, los cuatro perdedores irán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cuántos equipos irán a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

De los ocho equipos que jugarán la Fase 3 de la Copa Libertadores, los cuatro ganadores irán a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Datos claves

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo FC en la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Los cuatro ganadores de esta fase avanzan directamente a la fase de grupos oficial.

Los equipos perdedores de las cuatro llaves clasificarán automáticamente a la Copa Sudamericana.

