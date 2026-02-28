Es tendencia:
Liga 1

Comisión Disciplinaria abrió proceso contra Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza Lima

La Comisión Disciplinaria de la FPF actuó contra Fara, Rabanal y Concha tras los incidentes finalizado el duelo entre 'cremas' y 'rimenses'.

Por Nicole Cueva

Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara
Universitario de Deportes atraviesa un presente complicado luego de que Sporting Cristal le igualara 2-2 en los minutos finales del encuentro, un resultado que dejó sensaciones amargas en tienda ‘crema’.

Como si el golpe deportivo no fuera suficiente, tras el pitazo final, Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha protagonizaron un cruce verbal con hinchas del cuadro ‘rimense’. A raíz de estos hechos, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió intervenir y adoptar una medida formal frente a lo ocurrido.

Comisión Disciplinaria abrió proceso contra Rabanal, Fara y Concha

La Comisión Disciplinaria de la FPF inició un expediente contra Javier Rabanal, director técnico de Universitario, y los jugadores Caín Fara y Jairo Concha, luego de los incidentes registrados en el estadio Alberto Gallardo entre integrantes del elenco ‘merengue’ y fanáticos de Sporting Cristal.

Para definir una eventual medida disciplinaria contra la ‘U’, el ente en mención evaluará el informe del delegado del cotejo. Además, se tendrá en cuenta la denuncia reciente presentada por Alianza Lima, que detalla un intercambio verbal entre Concha, Fara y Rabanal con los hinchas ‘celestes’.

Además, el club de Ate dispondrá de tres días hábiles para presentar sus descargos y así intentar que los integrantes de su plantel no reciban sanciones. Luego de este plazo, la Comisión Disciplinaria emitirá su decisión definitiva.

El enfrentamiento de Rabanal, Fara y Concha con los hinchas de Sporting Cristal

Al finalizar el partido entre Universitario y Sporting Cristal, Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara atravesaron el pasillo donde los hinchas del equipo ‘cervecero’ no se contuvieron y protagonizaron un enfrentamiento verbal.

Frente a esta situación, Rabanal, Concha y Fara reaccionaron de manera confrontativa, lanzando insultos y amenazas hacia los fanáticos del equipo del Rímac, lo que ha derivado en que ahora estén bajo investigación y puedan recibir una posible sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.

DATOS CLAVES

  • La Comisión Disciplinaria de la FPF inició un expediente contra Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha.
  • Alianza Lima presentó una denuncia detallando el intercambio verbal de los cremas con hinchas celestes.
  • Universitario dispone de tres días hábiles para presentar sus descargos antes de la decisión final.
