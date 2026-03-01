Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Universitario Clásico por la Liga Peruana de Vóley EN VIVO y GRATIS vía Latina

Alianza Lima se enfrenta en un tremendo encuentro a Universitario de Deportes por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley.

¡Salió el plantel de Universitario!

El cuadro de Universitario ya está en el campo.

¡Salió Alianza Lima!

Las jugadoras de Alianza Lima ya están en el campo.

¡Lucha por la punta!

Este choque entre Alianza Lima y Universitario significa un importante lucha por la punta de la fase 2. 

¡Así quedó el último Alianza Lima vs. Universitario!

El último partido que disputaron terminó con victoria de Alianza Lima por 3-0 ante Universitario. No obstante, por un reclamo el cuadro 'crema' se quedó con los puntos. 

¡Plantel de Alianza Lima listo!

El plantel de Alianza Lima llegó al Polideportivo de Villa El Salvador.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Universitario!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Universitario.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Universitario.
Alianza Lima vs. Universitario.

La Liga Peruana de Vóley tendrá un partidazo este domingo 1 de marzo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Alianza Lima se enfrenta a Universitario de Deportes desde las 17:00 horas de Perú, en un choque vital por la fecha número 8 de la Fase 2 del torneo nacional 2025-26.

El cuadro de Alianza Lima llega con un buen ritmo después de haber estado participando en el Sudamericano de Clubes. Se enfrentó a rivales de muy buen nivel, por lo que tiene un mejor presente que su rival de turno. Así que buscarán poder volver a ganar como en la Fase 1. No obstante, recordemos que terminaron perdiendo en mesa tras alinear una jugadora extranjera extra a lo permitido.

Por otro lado, Universitario de Deportes está en un bajón importante. Dos encuentros de forma consecutiva ha perdido. Esto deja en claro que no la están pasando bien, pero saben que si logran ganar a sus clásicas rivales, entonces podrían recuperar la punta de la tabla de posiciones.

