Alianza Lima vs Universitario Clásico por la Liga Peruana de Vóley EN VIVO y GRATIS vía Latina

El último partido que disputaron terminó con victoria de Alianza Lima por 3-0 ante Universitario. No obstante, por un reclamo el cuadro 'crema' se quedó con los puntos.

Este choque entre Alianza Lima y Universitario significa un importante lucha por la punta de la fase 2.

La Liga Peruana de Vóley tendrá un partidazo este domingo 1 de marzo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Alianza Lima se enfrenta a Universitario de Deportes desde las 17:00 horas de Perú, en un choque vital por la fecha número 8 de la Fase 2 del torneo nacional 2025-26.

El cuadro de Alianza Lima llega con un buen ritmo después de haber estado participando en el Sudamericano de Clubes. Se enfrentó a rivales de muy buen nivel, por lo que tiene un mejor presente que su rival de turno. Así que buscarán poder volver a ganar como en la Fase 1. No obstante, recordemos que terminaron perdiendo en mesa tras alinear una jugadora extranjera extra a lo permitido.

Por otro lado, Universitario de Deportes está en un bajón importante. Dos encuentros de forma consecutiva ha perdido. Esto deja en claro que no la están pasando bien, pero saben que si logran ganar a sus clásicas rivales, entonces podrían recuperar la punta de la tabla de posiciones.