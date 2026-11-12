¿Pedido de Roberto Mosquera? En Ecuador revelan que Gabriel Villamil interesa en Sporting Cristal

Desde los medios ecuatorianos informaron que Gabriel Villamil no continuará en Liga de Quito y Sporting Cristal sería uno de los posibles destinos del volante boliviano. Veamos cuál es la verdadera situación.

En el tramo final de la Liga 1 2026 y con algunos equipos pensando en la siguiente temporada en cuanto al análisis de posibles fichajes para potenciar las plantillas, una revelación de última hora dio a conocer que Sporting Cristal estaría interesado en los servicios de Gabriel Villamil. Exactamente fue desde Ecuador que soltaron la novedad, a la espera de conocer más detalles del caso.

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Fuente: Getty Images.

Resulta que Gabriel Villamil pertenece a Liga de Quito y tiene contrato hasta diciembre del año 2027, aunque todo parece indicar que al término de esta temporada tiene decidido cambiar de aires. La falta de continuidad y ritmo de competencia en el equipo universitario lo alejarían de club, así que el volante boliviano de 25 años podría probar suerte en el fútbol peruano.

“Gabriel Villamil, que dejará Liga al finalizar la temporada, también llamó la atención de Sporting Cristal de Perú. El cuadro limeño quiere una solución en la mitad del campo y ve con buenos ojos sumar a un jugador con perspectivas a ser llamado a la selección de su país y con una buena cantidad de partidos internacionales encima”; informó el reconocido portal ‘MrOff‘.

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Gabriel Villamil, que dejará Liga al finalizar la temporada, también llamó la atención de Sporting Cristal de Perú. El cuadro limeño quiere una solución en la mitad del campo y ve con buenos ojos sumar a un jugador con perspectivas a ser llamado a la selección de su país y con… pic.twitter.com/z1ceFuOIFA — MR●FF (@MrOFFSIDER) November 12, 2026

¿Quién es Gabriel Villamil y cómo podría aportar en Sporting Cristal?

Gabriel Villamil es un futbolista boliviano de 25 años de edad que llegó a Liga de Quito en enero del 2025. Si bien empezó con buenos rendimientos, durante los últimos meses no ha tenido la oportunidad de consolidar su juego y por ello es que se habla de la latente posibilidad de que pueda cambiar de equipo. Además, experiencia tiene de sobra y dicho aspecto podría ser clave en su futuro cercano.

La joya boliviana es internacional con su selección desde el año 2021 y estuvo a punto de clasificar al Mundial 2026 luego de perder por 2-1 ante Irak en el repechaje. Eso sí, no fue convocado por ‘La Verde’ para el amistoso internacional ante Perú en Matute, así que desde Sporting Cristal no lo podrán ver de cerca si es que realmente sostienen que sería de gran aporte en la plantilla.

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Justamente, en base a dicha situación, las características de juego de Gabriel Villamil serían bien importantes dentro de la estructura de Sporting Cristal. Jugando como volante central o mixto, el boliviano se perfila como un diestro de calidad y con llegada al área rival. Veremos en qué termina este caso, sobre todo cuando hasta ahora no se reveló si es Roberto Mosquera quien lo pretende.

DATOS CLAVES

Gabriel Villamil interesa a Sporting Cristal para reforzar su mediocampo la próxima temporada.

interesa a para reforzar su mediocampo la próxima temporada. Contrato hasta 2027 vincula al volante boliviano de 25 años con Liga de Quito.

vincula al volante boliviano de 25 años con Liga de Quito. Internacional desde 2021, el mediocampista quedó fuera del Mundial 2026 tras caer ante Irak.