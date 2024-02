Barcelona busca entrenador, apenas hay dinero para uno de élite y la danza de nombres trae perfiles de todo tipo. En medio de todo esto aparecen nuevas palabras de Pep Guardiola alrededor de su futuro en Manchester City que ilusionan a más de uno por Montjuic. Ver al gran arquitecto del mejor conjunto culé de la historia de vuelta en casa, el gran sueño de muchos directivos de Joan Laporta. Solo el factor emocional puede llevar todo a la realidad.

Guardiola había sido tajante en la previa al choque con Burnley. Pep no dudó en desmarcarse de una trama donde Deco y Laporta ya manejan diversas opciones de cara al 1 de julio del 2024. No es una ecuación sencilla, pero por Barcelona toman nota de las palabras del catalán de cara al futuro. Hay un desgaste a tener en cuenta y que recuerda por momentos a lo dicho por Jürgen Klopp solo unos días atrás: “El año que viene serán nueve temporadas, que es mucho tiempo. No es lo mismo renovar a los dos años que renovar a los nueve”.

“Tenemos mucho tiempo…Por el momento me siento muy bien…Habrá que ver cómo se comportan los jugadores, si podemos mantener nuestra propuesta, si los jugadores me siguen, si estoy cansado o no… Hay muchos factores”, más reflexiones de Pep antes de vencer al Burnley por 3-1 en el Etihad. Si bien por Reino Unido medios como The Athletic no ponen en duda su continuidad hasta el 2025, los rumores de los últimos días en Barcelona se entrelazan con un futuro de Guardiola que estará marcado por la energía que este tenga.

¿Qué se dice en Barcelona del tema? Sport aseguraba días atrás que el nombre de Pep por supuesto se encuentra sobre la mesa. Lo mismo ocurre en El Chiringuito cuando se piensa en el heredero de Xavi. Las informaciones más ambiciosas la entrega COPE asegurando que más pronto que tarde Joan Laporta llamará a Guardiola. A corto plazo todas estas informaciones coinciden en que sería un milagro sacarle del Etihad. Solo un factor emocional puede llevar a otro escenario.

Días después de que Klopp anunciase su marcha Guardiola reflexiona sobre esta posibilidad. Es el gran tema de este mes de enero en un Reino Unido donde dicha rivalidad ha llevado el torneo a un nivel superior en todos los sentidos. Pep cerraba anteayer dejando la pelota de su renovación en manos de Emiratos: “La decisión la tomaré muy rápido y normalmente cuando tengo la oferta en la mesa. Confío plenamente me mis sentimientos e instintos. Y más si mi familia está involucrada. Cada vez que me ofrecen un nuevo contrato no tardo mucho. Si siento que encaja, que me siento bien y el club me quiere, todo está bien”.

El otro sueño de Pep

COPE entrega otra mirada pensando en el 2025. En este escenario donde Guardiola abandona la Premier League tras casi una década no solo habría formas de unirle a Barcelona en cuanto a rumores se refiere. Aseguran desde la cadena radial que el entorno del entrenador confirma el interés de este en dirigir una selección algún día. Inglaterra indican, es su favorito en este sentido.

El último Guardiola vs. Klopp

La Premier espera por un 9 de marzo donde habrá más que tres puntos en juego. Liverpool y Manchester City siguen en la lucha de una Premier League en la que mucho de lo que ocurra se definirá por Anfield Road. Será el último Guardiola vs. Klopp en Reino Unido. ¿Historial? 11 victorias para Pep, 12 para el alemán y seis empates.