Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Diez puntos tiene cada uno a esta altura de la Premier League, así que la tabla no miente: están empatados en todo menos en ganas de cortar la racha de empates.

Ninguno llegó a este sábado con una victoria reciente bajo el brazo, y eso le pone un condimento extra a un cruce que puede acomodar a cualquiera en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Hull viene de igualar 1-1 con Brentford en su cancha, resultado que repite un patrón: en sus últimos tres partidos sumó dos empates y una derrota ajustada ante Fulham. No gana hace rato, pero tampoco se desarma, algo que lo mantiene en la décima posición con margen para seguir escalando si logra cerrar partidos que empieza bien.

El Ipswich Town arrastra una dinámica parecida: empate 1-1 ante Forest en su visita más reciente y antes una caída 3-2 frente a Man City que dolió más por el rival que por el funcionamiento. Antes de esa racha había goleado 2-1 a Fulham de local, así que el equipo tiene con qué lastimar. Está doceavo, a un escalón del local, y necesita un triunfo para despegarse del promedio general de la tabla.

El historial entre Hull e Ipswich Town

El historial entre ambos tiene mucho recorrido y lo domina el Hull con claridad: de 25 enfrentamientos se quedó con 13, el Ipswich ganó 6 y hubo 6 empates. En goles también manda el Hull, con 39 contra 26.

Los duelos más recientes rompieron un poco esa tendencia: en los últimos dos cruces se impuso el Ipswich Town, incluido un 2-0 como visitante en Hull. Antes de eso hubo un empate 3-3 con mucho gol y una goleada 3-0 a favor del Ipswich que marcó el cruce anterior a esa racha.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/03/2026 Ipswich Town vs. Hull 1-0 Championship 25/11/2025 Hull vs. Ipswich Town 0-2 Championship 27/04/2024 Hull vs. Ipswich Town 3-3 Championship 03/10/2023 Ipswich Town vs. Hull 3-0 Championship 23/02/2021 Hull vs. Ipswich Town 0-1 League One 24/11/2020 Ipswich Town vs. Hull 0-3 League One 30/03/2019 Ipswich Town vs. Hull 0-2 Championship 15/09/2018 Hull vs. Ipswich Town 2-0 Championship 13/03/2018 Ipswich Town vs. Hull 0-3 Championship 18/11/2017 Hull vs. Ipswich Town 2-2 Championship

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (PT): 08:00 hs

08:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Chelsea vs. Manchester United Sábado 31 de octubre 06:30 09:30 13:30 Man City vs. Brighton Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Coventry vs. Sunderland Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Brentford vs. Nottingham Forest Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Bournemouth vs. Leeds Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Tottenham vs. Crystal Palace Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Aston Villa vs. Fulham Sábado 31 de octubre 14:00 17:00 21:00 Liverpool vs. Arsenal Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Newcastle vs. Everton Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One .

y . Hull suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.