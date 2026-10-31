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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Ipswich Town, Premier League
Hull vs. Ipswich Town, Premier League

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Diez puntos tiene cada uno a esta altura de la Premier League, así que la tabla no miente: están empatados en todo menos en ganas de cortar la racha de empates.

Ninguno llegó a este sábado con una victoria reciente bajo el brazo, y eso le pone un condimento extra a un cruce que puede acomodar a cualquiera en la mitad de la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

El Hull viene de igualar 1-1 con Brentford en su cancha, resultado que repite un patrón: en sus últimos tres partidos sumó dos empates y una derrota ajustada ante Fulham. No gana hace rato, pero tampoco se desarma, algo que lo mantiene en la décima posición con margen para seguir escalando si logra cerrar partidos que empieza bien.

El Ipswich Town arrastra una dinámica parecida: empate 1-1 ante Forest en su visita más reciente y antes una caída 3-2 frente a Man City que dolió más por el rival que por el funcionamiento. Antes de esa racha había goleado 2-1 a Fulham de local, así que el equipo tiene con qué lastimar. Está doceavo, a un escalón del local, y necesita un triunfo para despegarse del promedio general de la tabla.

El historial entre Hull e Ipswich Town

El historial entre ambos tiene mucho recorrido y lo domina el Hull con claridad: de 25 enfrentamientos se quedó con 13, el Ipswich ganó 6 y hubo 6 empates. En goles también manda el Hull, con 39 contra 26.

Los duelos más recientes rompieron un poco esa tendencia: en los últimos dos cruces se impuso el Ipswich Town, incluido un 2-0 como visitante en Hull. Antes de eso hubo un empate 3-3 con mucho gol y una goleada 3-0 a favor del Ipswich que marcó el cruce anterior a esa racha.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/03/2026Ipswich Town vs. Hull1-0Championship
25/11/2025Hull vs. Ipswich Town0-2Championship
27/04/2024Hull vs. Ipswich Town3-3Championship
03/10/2023Ipswich Town vs. Hull3-0Championship
23/02/2021Hull vs. Ipswich Town0-1League One
24/11/2020Ipswich Town vs. Hull0-3League One
30/03/2019Ipswich Town vs. Hull0-2Championship
15/09/2018Hull vs. Ipswich Town2-0Championship
13/03/2018Ipswich Town vs. Hull0-3Championship
18/11/2017Hull vs. Ipswich Town2-2Championship

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chelsea vs. Manchester UnitedSábado 31 de octubre06:3009:3013:30
Man City vs. BrightonSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Coventry vs. SunderlandSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Brentford vs. Nottingham ForestSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Bournemouth vs. LeedsSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Tottenham vs. Crystal PalaceSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Aston Villa vs. FulhamSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
  • Hull suma 10 puntos en el torneo.
  • Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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