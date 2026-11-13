“Lo más flojito…”: Aunque Ecuador venció a Costa Rica los hinchas explotan contra este jugador

La hinchada de Ecuador se mostró muy molesta con este jugador, pese a la importante victoria contra Costa Rica.

La Selección de Ecuador sacó una victoria muy positiva contra la Selección de Costa Rica en el Olímpico Atahualpa que pasó a vivir una fiesta en esta jornada. El equipo de Marcelo Gallardo ganó con goles de Jordy Caicedo, tras gran pase de Hincapié, y Moisés Caicedo de penal.

No obstante, pese a que la Selección de Ecuador logró aquella victoria que lo regresa a ese camino tras el Mundial 2026, los hinchas volvieron a criticar a Moisés Caicedo. El volante hizo un partido discreto, también por las condiciones, pero los hinchas no perdonaron.

“Lo más flojito hasta ahora de la selección es Moisés Caicedo…“. “Pases y centros de m… que da Moisés Caicedo.” “Oe que tiro y los centros de Moisés Caicedo jugador de premier loco“, fueron algunos de los comentarios contra el volante de Chelsea.

Tras el mal Mundial 2026, la hinchada de la Selección de Ecuador viene siguiendo de cerca y cuestionando a Moisés Caicedo. El volante no hizo un gran torneo en la Copa del Mundo y es por eso que parece que la exigencia aumentó claramente para él.

Los cuestionamientos a Moisés Caicedo. (Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador tiene un partido más en esta fecha FIFA y será contra Bolivia en Guayaquil. En ese partido, se espera que ‘La Tri’ igual vuelva a poner a importantes jugadores aunque en el caso de Moisés Caicedo podría darse un descanso también por su historial de lesiones.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

Este es el siguiente partido de la Selección de Ecuador:

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre) a las 18H00

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