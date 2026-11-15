Ante los rumores, el primer nombre que suena para ser nuevo DT de Liga de Quito

Liga de Quito y Gustavo Álvarez tienen contrato vigente hasta el 2027 y ambos quieren seguir, sin embargo rumores de una nueva oferta al DT argentino obligan a los ‘albos’ a buscar un plan B para el puesto de entrenador.
El periodista Ramiro Salazar señala que Liga de Quito está atento a la situación de Norberto Araujo. El DT argentino, uno de los más valorados este año con Aucas, podría ir al club dónde fue campeón como jugador.
Aucas sigue buscando la continuidad de Araujo pero ante la dificultad ya piensan en opciones para el 2027. A Norberto Araujo ya lo contactó Emelec en Ecuador y Junior en Colombia.
En Ecuador estaría ganando cerca de 300 mil dólares al año, mientras que como DT de Chile su salario superaría los 2 millones de dólares, casi siete veces más de lo que cobra en Liga de Quito.
Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito hasta junio 2027 por lo que la salida dejaría una cifra económica a Liga. La prioridad del club sigue siendo clasificar a la próxima Copa Libertadores.
Las estadísticas de Gustavo Álvarez en Liga de Quito 2027
Al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Sumando 9 victorias, 6 empates y tan solo 7 derrotas. Sin embargo, quedó fuera en semis de la Copa Ecuador y en cuartos de final de la Copa Libertadores.
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Norberto Araujo pasaría de Aucas a Liga de Quito. Foto: Aucas.
En resumen
- El regreso de un hijo pródigo: Ante el latente riesgo de perder a Gustavo Álvarez por la millonaria tentación de la Selección de Chile, la directiva de Liga de Quito activó su plan de emergencia y, según reveló el periodista Ramiro Salazar, ya tiene en la mira a un histórico ídolo del club como su principal alternativa para el banquillo en 2027: Norberto Araujo.
- Cotizado en el mercado nacional y exterior: El ‘Beto’, quien viene de firmar una campaña sumamente valorada al mando de SD Aucas, se ha convertido en objeto de deseo en el continente; mientras el cuadro ‘Oriental’ intenta retenerlo sin éxito asegurado, el exzaguero campeón con los albos ya fue sondeado formalmente por Emelec en Ecuador y por el Junior de Barranquilla en Colombia.
- Indemnización y exigencia máxima: Aunque Álvarez tiene contrato vigente hasta junio de 2027 (lo que dejaría un rédito económico en Ponciano si la ANFP paga su cláusula para multiplicar por siete sus actuales 300 mil dólares anuales), las irregulares cifras de su ciclo (9 victorias en 22 partidos y eliminaciones en Libertadores y Copa Ecuador) hacen que gran parte de la afición azucena vea con ilusión el retorno de Araujo.