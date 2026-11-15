Ante los rumores, el primer nombre que suena para ser nuevo DT de Liga de Quito

Liga de Quito quiere que se quede Gustavo Álvarez pero también piensan en un plan B por si deja el equipo en el 2027.

Liga de Quito y Gustavo Álvarez tienen contrato vigente hasta el 2027 y ambos quieren seguir, sin embargo rumores de una nueva oferta al DT argentino obligan a los ‘albos’ a buscar un plan B para el puesto de entrenador.

El periodista Ramiro Salazar señala que Liga de Quito está atento a la situación de Norberto Araujo. El DT argentino, uno de los más valorados este año con Aucas, podría ir al club dónde fue campeón como jugador.

Aucas sigue buscando la continuidad de Araujo pero ante la dificultad ya piensan en opciones para el 2027. A Norberto Araujo ya lo contactó Emelec en Ecuador y Junior en Colombia.

En Ecuador estaría ganando cerca de 300 mil dólares al año, mientras que como DT de Chile su salario superaría los 2 millones de dólares, casi siete veces más de lo que cobra en Liga de Quito.

Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito hasta junio 2027 por lo que la salida dejaría una cifra económica a Liga. La prioridad del club sigue siendo clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Las estadísticas de Gustavo Álvarez en Liga de Quito 2027

Al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Sumando 9 victorias, 6 empates y tan solo 7 derrotas. Sin embargo, quedó fuera en semis de la Copa Ecuador y en cuartos de final de la Copa Libertadores.

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Norberto Araujo pasaría de Aucas a Liga de Quito. Foto: Aucas.

En resumen