El futuro de Erling Haaland es uno de los grandes interrogantes que se manejan dentro del Manchester City de cara al futuro. La amenaza de una sanción histórica producto de la investigación a las estructuras financieras del club desde el año 2009 hasta el 2018 podría traer todo tipo de consecuencias. El delantero noruego genera tranquilidad con sus testimonios en plena UEFA Nations League.

Haaland no tuvo problemas en pronunciarse sobre una posible sanción al Manchester City. Dejó en claro que de momento únicamente se centra en el fútbol e igualmente que su renovación de contrato hasta el año 2034 ni mucho menos va de la mano con un deseo de abandonar el Etihad. Se espera que para finales de año o inicios del 2027 haya nuevas novedades.

“Es un caso entre la Premier League y el Manchester City, que se llevará ante un panel. Es un caso un poco difícil de responder cuando en realidad no sé mucho. No sé cuándo será la respuesta; no he leído mucho al respecto, para ser honesto”, aseguraba un Erling Haaland que, para nada, se mostró preocupado alrededor de lo que podría ser un histórico castigo al equipo inglés.

Recordemos que ya nos encontramos en una instancia del juicio donde un comité independiente analiza la apelación del Manchester City. La primera gran comisión que estudió el caso encontró culpable al equipo del Etihad. Se quieren acelerar los tiempos de la instrucción de cara a poder entregarle finalmente al aficionado inglés un panorama claro en relación a la estructura financiera del club. Haaland de momento no abre la puerta a una salida.

Haaland de momento jura lealtad a Manchester City: GETTY

“Estoy concentrado en tratar de rendir para el Manchester City, un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022, y un contrato de nueve años y medio a finales de 2024… Creo que eso es todo al respecto. Soy jugador del City, y estoy increíblemente feliz”, más palabras del delantero noruego alrededor de una posible salida del club con el que ha conquistado ya todos los títulos posibles.

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El futuro del juicio al Manchester City

Financial Times revela que todo se definirá a lo largo de los próximos meses. El Manchester City será encontrado culpable o no por parte de la comisión independiente a finales de 2026 o inicios del 2027. Las posibles sanciones se aplicarán desde el primer momento donde la comisión independiente revise el primer fallo alrededor del juicio del siglo.

Los posibles castigos al equipo del norte de Inglaterra van desde la retirada de trofeos hasta la posible sanción con puntos o una multa económica. Si bien también podría darse un descenso administrativo, todos los caminos apuntan a que en caso de encontrar culpable al Manchester City no se dará castigo directo en cuanto a los despachos se refiere. Podemos empezar a definir a finales del año 2026 donde los Sky Blues juegan tanto dentro como fuera de la cancha.

Datos claves

Erling Haaland declaró estar centrado en el Manchester City ante el juicio financiero.

declaró estar centrado en el ante el juicio financiero. Erling Haaland renovó su contrato con el Manchester City hasta el año 2034 .

renovó su contrato con el hasta el año . Financial Times reportó que el fallo definitivo sobre el Manchester City llegará en 2027.