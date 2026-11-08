Alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Portman Road Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich Town viene de empatar 2-2 con Hull y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Leeds y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Bajas y ausentes de Ipswich Town y Bournemouth

Ipswich Town:

Jack Taylor (lesión de rodilla)

Saša Lukić (lesión en la ingle)

Bournemouth:

Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Alex Scott (lesión muscular)

Veljko Milosavljević (golpe)

Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Ipswich Town y Bournemouth: todo lo que hay que saber

Día: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: Portman Road Stadium

Portman Road Stadium Historial: 6 cruces — Ipswich Town ganó 1, Bournemouth ganó 1 y empataron 4

6 cruces — Ipswich Town ganó 1, Bournemouth ganó 1 y empataron 4 Último antecedente: 02/04/2025: Bournemouth 1-2 Ipswich Town

02/04/2025: Bournemouth 1-2 Ipswich Town Próximo partido de Ipswich Town: vs. Tottenham, sábado 21 de noviembre

vs. Tottenham, sábado 21 de noviembre Próximo partido de Bournemouth: vs. Nottingham Forest, sábado 21 de noviembre