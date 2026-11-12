Pochettino se acerca a Manchester. Se espera que pueda cortar con la mala racha de un club con cambios en el banco por 119 millones de euros.

El futuro del Manchester United parece encontrarse amarrado a Mauricio Pochettino. El seleccionador de los Estados Unidos de Norteamérica ya tendría un acuerdo verbal con los Diablos Rojos. Todo terminaría de hacerse oficial con la salida de Michael Carrick a lo largo de las próximas horas. El gigante de Old Trafford ya llega a 119 millones de euros gastados en cambios de entrenador desde la salida de Sir Alex Ferguson.

Todo empezó en el año 2013. Tras el retiro como entrenador de Sir Alex Ferguson, el Manchester United puso su confianza en David Moyes. El ex del Everton llegaba a Old Trafford con algunas peticiones en cuanto a su personal se refiere que le costaron a los Diablos Rojos un total de 2,4 millones de libras. Meses más tarde, el reemplazo de Sir Alex se iría cobrando un despido cercano a los 4,9 millones.

Tras ello llegaría la contratación de Louis van Gaal. El Manchester United invertiría en su fichaje y salida del club otros 8,4 millones de libras. José Mourinho sería el siguiente en el año 2018 con una serie de operaciones alrededor de su llegada y salida del club que llegaron a los 19,6 millones de libras. Hasta este momento los Diablos Rojos solamente pudieron levantar títulos menores como la Europa League, la Carabao Cup o la Community Shield.

Ole Gunnar Solskjær fue el elegido para reemplazar al Special One. El Manchester United tuvo que dejarse 9,1 millones de libras para contratarlo y posteriormente despedirlo en el año 2022 para que llegase Ralf Rangnick. El austriaco tampoco pudo terminar con la crisis alrededor del banco de suplentes del club y suma otros 14,7 millones de libras a todo el gasto general. Lo mismo ocurriría de la mano de Erik ten Hag con 10,4 millones de libras.

Manchester United, en crisis total desde salida de Ferguson: GETTY

A tal punto ha llegado la inversión del Manchester United que incluso la contratación del director deportivo Dan Ashworth debe tenerse en cuenta. Fue la principal ficha del club para intentar terminar con la crisis general en el año 2024. Entre su arribo a la entidad y el fichaje de Rúben Amorim, con la posterior salida de ambos tenida en cuenta, los Diablos Rojos se dejaron antes de la llegada de Michael Carrick un total de 26,3 millones de libras. El resultado no cambió nada de lo visto previamente.

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Pochettino, casi inminente

Se espera que el despido de Michael Carrick y de su personal sume otros 5 millones de libras a esta ecuación. El Manchester United pronto anunciará, si nada se tuerce, el fichaje de Pochettino después de pagar su cláusula de rescisión en Estados Unidos. Los costes de todo este entramado se espera que lleguen a los 7,4 millones de libras.

10 millones de dólares es lo que recibirá la Federación norteamericana cuando se haga de público conocimiento la última operación para intentar hacer olvidar a Sir Alex Ferguson en Old Trafford. El total de toda esta inversión llega a más de 100 millones de libras y por ende a 119 millones de euros. El ex del Tottenham es el elegido para intentar terminar con la crisis.

Todos los movimientos de cambios de DT en Manchester United desde 2013

2013: Personal de Ferguson no deseado por Moyes , £2.4m

no deseado por , £2.4m 2014: Moyes y personal, £4.9m

y personal, £4.9m 2016: Van Gaal y personal £8.4m

y personal £8.4m 2018: Mourinho y personal £19.6m

y personal £19.6m 2021: Solskjaer y personal £9.1m

y personal £9.1m 2022: Rangnick y personal más otros cambios en el fútbol £14.7m

y personal más otros cambios en el fútbol £14.7m 2024: Ten Hag y personal £10.4m

y personal £10.4m 2024: Contratación de Ashworth £3m

£3m 2024: Contratación de Amorim £11m

£11m 2024: Despido de Ashworth £4.1m

£4.1m 2026: Despido de Amorim y personal £8.2m

y personal £8.2m 2026: Carrick y personal £5m*

y personal £5m* 2026: Contratación de Pochettino antes de costes adicionales de personal £7.4m

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