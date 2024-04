José Mourinho es uno de los mejores entrenadores de la historia pero también es conocido por sus polémicas y actitudes particulares, esta vez se conoció que el entrenador portugués le quitó la titularidad a un jugador por un “me gusta” en Instagram. El propio Antonio Valencia contó la historia en una entrevista con los medios.

Era titular y capitán del Manchester United, sin embargo Mourinho no perdonó el despiste del ecuatoriano. “Yo seguía a un hincha del United que siempre ponía cosas a favor del equipo, en una de esas era muy de noche y yo estaba con sueño y le di un me gusta a un posteo sin leer de que se trataba”, empezó Valencia en charlas con el periodista Pepe Mera de El Fútbol al Toque.

“A la mañana siguiente me levanto y veo que la encargada de prensa del equipo me había reventado el télefono de llamadas, igual mi representante. No entendía que pasaba pero me retan y cuando veo resulta que la publicación pedía la salida de Mourinho”, continuó contando.

La Premier League la sigues por las transmisiones de Star+

“Sabía que estaba en problemas, al día siguiente en el entrenamiento veo a Mourinho desayunando y me le acerco a pedirle disculpas y explicarle, me vio y me hizo un gesto de ‘ya no importa, no pasa nada’, pero yo sabía que no iba a jugar más”, dijo sobre la reacción del portugués.

“Y así pasó, no jugué más. Cuando salió le mandé un mensaje, en cumpleaños nos escribimos y tal. Creo que quedó todo bien con la relación con el profe Mou”, finalizó.

Con José Mourinho, el Manchester United volvió a ganar trofeos al ser campeones de la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Europa League, los tres con Antonio Valencia como capitán.

¿Cuántas Premier League tiene Antonio Valencia?

Antonio Valencia ganó 2 Premier League con el Manchester United, además de la FA Cup, Community Shield, Leagues Cup y la UEFA Europa League.

¿Cuándo fichó Valencia por el Manchester United?

Antonio Valencia fichó por el Manchester United en el 2009, y salió casi 10 años después. También pasó por el Wigan, Villarreal, Recreativo de Huelva entre otros equipos.