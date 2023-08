En una entrevista con ESPN, Enzo Fernández, figura en la Selección Argentina campeona del mundo en 2022, compartió detalles sobre su próxima temporada en el Chelsea bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

Los cambios de Enzo Fernández en Chelsea

El jugador, que anteriormente desempeñaba como volante central, expresó su entusiasmo por asumir un rol más libre en el equipo.

“Con Pochettino hablamos de dónde me sentía más cómodo. Me gusta jugar suelto y este año cumpliré esa función. Jugaré como doble 5, pero con más libertad, sin la responsabilidad que tenía la temporada pasada“, reveló Fernández.

La alegría de Enzo por Messi

“Estoy muy feliz por Messi y por el momento que está viviendo. En PSG no estaba bien, no estaba contento. Se lo ve mucho más feliz, disfrutando con su familia, y me pone muy feliz por él“, concluyó Fernández.