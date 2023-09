Luego del retiro, algunos exfutbolistas se relajan y aprovechan para revelar anécdotas del pasado que no podían ser reveladas en su momento. La exigencia por el profesionalismo no lo negocian en su etapa como jugadores, pero algunos chismes nacen luego.

Micah Richards, que jugó 10 temporadas con la camiseta de Manchester City entre 2005 y 2014, comentó una insólita secuencia de su etapa como futbolista. El inglés fue parte del inicio de la etapa gloriosa de los Citizens. Allí llegó a ganar cuatro títulos, incluyendo dos ediciones de la Premier League.

En charla con el podcast The Rest is Football, Richards reveló una vez en la que fue baja en el equipo: “Me lesioné mientras estaba divirtiéndome, practicando sexo, pero luego fingí que había sido en un entrenamiento“.

Y se extendió, confesando la graciosa anécdota: “Fue una lesión sexual, no sé si puedo revelarla en este programa, pero bueno. Obviamente no puedo entrar en detalles, pero básicamente estaba… sí, me estaba ‘divirtiendo’ y mientras lo hacía, me deslicé de la cama, estiré la pierna y me lesioné el tendón de la corva“.

En la actualidad, el exdefensor que también representó a Fiorentina y Aston Villa en el final de su carrera, se destaca como comentarista de las transmisiones de BBC y Sky Sports, en el Reino Unido.