El presente de Marc Cucurella no parece demasiado prometedor en el Chelsea, y no sólo por la pésima actualidad del club londinense, sino porque Mauricio Pochettino no lo ha puesto ni un minuto en campo en lo que va de la Premier League. Es por ello que en Inglaterra comienzan a hablar de su salida, y el Real Madrid asoma como candidato a hacerse con sus servicios.

Marc Cucurella fue fichado por el Chelsea en junio del 2022, y fue titular indiscutido en el lateral izquierdo, con 24 partidos jugados en la campaña bajo las órdenes de Graham Potter y Frank Lampard. Sin embargo, ha sido suplente de Chilwell durante todo el presente curso e incluso ha estado fuera de la convocatoria en ocasiones.

Real Madrid, interesado en Cucurella

Sin lesiones que expliquen su ausencia de los partidos, queda claro que no es un favorito del entrenador, ya que sólo ha jugado en la Carabao Cup. Es por ello que el Chelsea escucharía ofertas por el ex Brighton en el próximo mercado. Y Real Madrid sería uno de los interesados.

Manchester United, que lo quiso en el pasado mercado, esta conforme con Sergio Reguilón, lo cual abriría la puerta al Real Madrid como opción a contratarlo en calidad de cedido en enero.

A sus 25 años, Cucurella tiene contrato por cinco temporadas más con el Chelsea, y una valoración que ha bajado de los 65 millones que pagaron los Blues por él, a 30 millones en Transfermarkt.

La lesión de Ben Chilwell podría darle minutos a Cucurella, como primer reemplazo por banda izquierda, aunque en Carabao Cup ha jugado por derecha. No obstante, su futuro en el equipo no parece demasiado prometedor.

Mientras tanto, el Real Madrid sufre con las bajas en la defensa, lesiones como las de Éder Militao, David Alaba y Antonio Rudiger no dejan con muchas opciones a Ancelotti en la parte central, y también le gustaría reforzar los laterales, para evitar las mismas complicaciones.