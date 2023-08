Mason Greenwood, de pedir su salida de Manchester United ¿a ser dirigido por un ex Liverpool?

Mason Greenwood no jugará más en Manchester United. El jugador anunció de forma oficial que no continuará en el conjunto de Old Trafford y espera por ofertas. El fútbol de Arabia Saudita viene a la carga por su fichaje y el club que ya hizo una propuesta tiene fuertes vínculos con Liverpool.

El United hizo oficial el final de la investigación interna por el caso de Mason Greenwood, acusado de casos de violación y agresión sexual. Si bien los cargos fueron retirados y el jugador pudo volver a los entrenamientos con el primer equipo, finalmente, ambas partes optaron por terminar el vínculo.

Ahora, Greenwood aparece en el mercado donde el fútbol saudí está interesado en sus servicios. Tal como informó The Sun, el extremo de sólo 21 años es pretendido por Al Ettifaq, equipo dirigido por Steven Gerrard, leyenda de Liverpool. Durante este mercado, también ficharon a Jordan Henderson, ex capitán de los Reds.

Los clubes que preguntaron por Mason Greenwood

Al Ettifaq ya hizo una oferta al propio Mason Greenwood. Le propone un salario de 10 millones de euros al año, aunque no se aclaró el tiempo del vínculo. De acuerdo al citado medio, otros clubes de Arabia Saudita están interesados en su fichaje, mientras que Roma, Juventus, Inter, Milan, Galatasaray y el Istanbul Basaksehir preguntaron condiciones.

El joven extremo no juega desde enero de 2022 luego de ser suspendido por Manchester United tras surgir las acusaciones en su contra. Estuvo entrenando en el último tiempo de forma individual pensando en su retorno a los campos de juego.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.

¿Qué fichajes cerró Al Ettifaq durante este mercado?

Para este mercado, en pleno apogeo de la Liga Profesional Saudí, Al Ettifaq fichó algunas figuras importantes como Jordan Henderson (Liverpool), Jack Hendry (Brujas), Moussa Dembélé (Lyon) y Mohammed Al Dawsari (Al Taawoun). Además, llegó a préstamo Hamdan Al Shammrani (Al Ittihad). En tanto, regresaron al club tras sus respectivas cesiones Fahad Al Dossari (Al Kholood) y Mohammed Mahrazi (Shoalah).