Mbappé, Old Trafford, deudas: las promesas de Qatar si compraba Manchester United

Sheikh Jassim hizo todo lo que estaba en sus manos y hasta más por quedarse con un Manchester United que de momento no será propiedad de Qatar. Los Red Devils se negaron a pasar a manos de Doha en una operación llena de promesas y de mucho dinero en juego. Kylian Mbappé, Old Trafford, las deudas y el futuro del club, parte de una trama que nunca llegó a buen puerto. Pueden ir a otro equipo.

Voces cercanas al club de Carrington no dudaban: Qatar ofrecía un paquete completo de 8.000 millones de libras. Más de la mitad de este para pagar a los Glazer por el club, 700 para abordar la deuda del club, otra parte para remodelar Old Trafford y hasta 300 ‘kilos’ expresos para un mercado de fichajes donde el principal objetivo era Kylian Mbappé. Sky Sports y Fabrizio Romano fueron quienes desvelaron las claves de una oferta que no fue aceptada.

Era por el 100% del club y los Glazer apenas querían desprenderse del 25%. Es ahí donde entra la figura de Sir Jim Ratcliffe. El duelo del Niza y de la compañía INEOS apunta a comprar dicho porcentaje del club a cambio de encargarse meramente de las decisiones deportivas. Qatar se queda de momento sin un objetivo clave en su expansión rumbo a un proyecto más que similar a lo que se tiene del otro lado de la ciudad con el City Group. PSG y Sporting Braga ya están dentro.

A la hora de mirar el apartado de fichajes no solo estaba Mbappé. Nombres como Kingsley Coman del Bayern Múnich y Eduardo Camavinga del Real Madrid también aparecían en la operación. La academia juvenil del club también sufriría cambios y también esas criticas instalaciones que mencionó Cristiano Ronaldo en su día. Los Glazer se mantienen y dicho hecho va relacionado con los réditos comerciales que Manchester United supone en sus finanzas.

Old Trafford era un punto clave. Un estadio mítico, con fallas por el paso del tiempo y al que incluso se buscaba aumentar su capacidad. El proyecto de Qatar pasaba por extender el Teatro de Los Sueños hasta los más de 80.000 fans (Hoy tiene 74.000) para convertirlo detrás de Wembley en el feudo más grande del Reino Unido. Los 10 años sin títulos de Premier League de momento no suponen un cambio de mando en Manchester.

¿Cuánto pedían los Glazer por Manchester United?

Repetimos que estos pretendían quedarse de alguna forma en el club, pero hay cifras filtradas a la hora de pensar en ese escenario donde dejaban su lugar en Old Trafford. Solo por el 100% de la entidad solicitaban ofertas de 7.000 millones de libras. El equipo para los expertos consultados, no supera una valoración de 2.300 ‘kilos’.

¿Comprará Qatar otro club tras el ‘no’ de Manchester United?

Es la gran pregunta que queda en el aire. Si bien habrá que esperar a los acontecimientos, se especula por medios como The Mirror que el apuntado podría ser Tottenham. Hace no mucho tiempo Nasser Al-Khelaifi se reunió con Daniel Levy para evaluar un posible desembarco de Doha en la Premier League. Los Red Devils seguirán siendo comandados por los Glazer.