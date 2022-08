Michael Knighton y Elon Musk fueron los primeros, pero ni mucho menos son los únicos que se hacen eco de la crisis deportiva, social e institucional que traviesa un Manchester United en llamas. Mientras los delegados de los Red Devils buscan el golpe del verano con Casemiro, un auténtico aristócrata del Reino Unido busca heredar el imperio de los Glazer. ¿Cuánto cuesta comprar el club?

Manchester United no deja de sumar golpes, crisis y ahora pretendientes para terminar con una era sin títulos en los últimos cinco años y que tiene a los Red Devils como últimos de la tabla ahora mismo en la Premier League. El lunes vendrá Liverpool a Old Trafford en un encuentro que se encuentra bajo ‘amenaza’ y que muestra mejor que nada la tensión que se vive ahora mismo en el gigante inglés. Eso sí, un curioso salvador pretende dar un golpe de 180 grados.

Sir Jim Ratcliffe será un desconocido para la mayoría del mundo del fútbol, pero su figura ha traspasado con todo en Inglaterra. Hablamos del hombre más rico en el Reino Unido, del dueño del equipo de ciclismo INEOS y la última celebridad en querer unirse a ese deseo de cambiar el rumbo de un equipo prendido fuego por sus directivos. ¿Su fortuna? Tasada en más de 34.000 millones de libras

Los Glazer se defienden

"Si el Manchester United está a la venta, Jim Ratcliffe es definitivamente un comprador potencial", dijo un portavoz del millonario en declaraciones a The Times sobre el deseo del Sir por tener control total de una entidad a la que el propio magnate define como una que debe ser ‘reiniciada’.

¿Por cuánto estarían dispuestos a vender los Glazer? The Sun apunta que si todos los interesados se unen y los resultados sobre el terreno de juego no llegan, Manchester United apunta a tener cambios de peso más pronto que tarde, así como que la familia no va a poner las cosas fácil a quien desee quedarse con su trono.

En 5000 millones de libras es el puntapié inicial en la puja que puede cambiar de mando a los Red Devils. El club cuesta cerca de 14.000, pero los norteamericanos no llegarán a dicha cifras por lo menos en el inicio de sus pretensiones. Manchester United puede cambiar de dueño en una operación sin precedentes a corto plazo en la Premier League.