Los Red Devils no se encuentran a la venta ahora mismo, pero en el Reino Unido no dudan sobre cuál es el precio para que los Glazer pongan final a su paso por Manchester United.

Desde hace meses que en Inglaterra se buscan interesados en hacerse con un gigante en horas bajas donde sus dueños parecen estar cerrados a una posible venta, pero la Premier League no duda que hay un precio para poner en marcha una nueva era en Manchester United. Este es el coste de ‘sacar’ a los Glazer de Old Trafford.

The Sun desvelaba horas atrás como Sir Jim Ratcliffe, hombre más rico de todo el Reino Unido, director del equipo ciclismo INEOS y máximo interesado en quedarse con Manchester United, tiraba la toalla ante de los imposibilidad de entablar una negociación con la familia norteamericana. Los Glazer no van a bajar sus pretensiones a corto plazo.

“Conocí a Joel y Avram , que son las personas más agradables, caballeros correctos, y no quieren vender. El club es propiedad de los seis hijos del padre, Malcolm, y no quieren venderlo. Si hubiera estado a la venta en el verano, sí, probablemente lo habríamos intentado…No puede esperar para siempre”, palabras de Ratcliffe en el medio para dejar en claro que más pronto que tarde, los Glazer seguirán por Old Trafford a no ser que se haga una locura. Esta tiene precio y moneda incluida.

9.000 millones de libras…para empezar

Los norteamericanos compraron el club por 2005 por una suma cercana a los 800 ‘kilos’ y si bien los éxitos deportivos han estado lejos de ser pan de cada día, el crecimiento económico de los Red Devils y las acciones de este es innegable. The Sun no duda que los Glazer intentarán amarrarse al cargo el mayor tiempo posible, así como que solo se sentarán con quienes pongan estas cifras sobre la mesa.

Y es que después de 17 años, un sinfín de polémicas y protestas en su contra, desde Old Trafford no dudan del valor que la marca Manchester United supone. 9.000 millones de libras para empezar, la suma de dinero necesaria para negociar con los Glazer su marcha de Carrington. La fortuna de Sir Jim Ratcliffe no supera los 9.200 ‘kilos’.